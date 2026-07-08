ФИФА рассмотрит вопрос о снятии "бана" с российских команд на фоне скандального решения МОК

Владимир Путин и Джанни Инфантино / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность возвращения российских команд к соревнованиям под своей эгидой после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

Об этом сообщает Sky News.

"ФИФА приняла во внимание решение МОК о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, после чего определится с дальнейшими шагами по координации с соответствующими заинтересованными сторонами", — говорится в сообщении ФИФА.

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Отметим, что в феврале этого года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что действующие санкции против страны-агрессора не принесли никакой пользы, а возможность возвращения российских команд должна быть рассмотрена.

В июне ФИФА уже частично открыла двери для россиян, пригласив страну-агрессора и ее союзника Беларусь принять участие в первом в истории чемпионате мира среди сборных U-15, который состоится в октябре в Азербайджане.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.

Добавим, что ранее Инфантино уже высказывался в поддержку возвращения России в международный футбол. В апреле прошлого года он заявил, что ждет завершения войны в Украине, чтобы иметь возможность вернуть государство-агрессор к соревнованиям.

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