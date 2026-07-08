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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1642
Время на прочтение
2 мин

Взрывы разорвали РФ: «птички» долетели до Татарстана, россияне в истерике, ключевой НПЗ в огне (фото, видео)

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

В среду, 8 июля, “добрые” беспилотники атаковали российский Нижнекамск в Татарстане (РФ). Под удар могли попасть стратегически важные объекты — нефтехимический комплекс «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО.

Что известно об атаке, читайте в материале ТСН.ua.

По данным OSINT-сообществ, в Нижнекамске горит нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО. После взрывов в Сети начали появляться фото и видео с места событий — видно, как над его территорией поднимаются густые клубы дыма. Они настолько велики, что видны с территории других соседних городов.

ТАНЕКО — один из самых современных и крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. Предприятие производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы, базовые масла и другие нефтепродукты.

Официального подтверждения масштабов повреждений или последствий атаки российские власти пока не предоставили.

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).

Паника у россиян

Пока официальные власти молчат. В Сети в это время массово появляются видео, которые снимают сами же россияне. На кадрах видны пролеты беспилотников над Нижнекамском, а также густой дым, возвышающийся над промышленной зоной.

Россиянам очень не нравятся взрывы, они даже не скрывают своих бурных эмоций, паникуют и жалуются на атаку.

Напомним, в ночь на 8 июля в Саратове после серии взрывов вспыхнул НПЗ. На видео, появившемся в Сети, виден густой дым и пламя над предприятием.

Кроме того, ночью в  Московской области объявляли ракетную опасность . Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Внуково и Домодедово.

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Дата публикации
Количество просмотров
1642
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