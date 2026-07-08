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Взрывы разорвали РФ: «птички» долетели до Татарстана, россияне в истерике, ключевой НПЗ в огне (фото, видео)
Атака на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан).
В среду, 8 июля, “добрые” беспилотники атаковали российский Нижнекамск в Татарстане (РФ). Под удар могли попасть стратегически важные объекты — нефтехимический комплекс «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО.
Что известно об атаке, читайте в материале ТСН.ua.
По данным OSINT-сообществ, в Нижнекамске горит нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО. После взрывов в Сети начали появляться фото и видео с места событий — видно, как над его территорией поднимаются густые клубы дыма. Они настолько велики, что видны с территории других соседних городов.
ТАНЕКО — один из самых современных и крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. Предприятие производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы, базовые масла и другие нефтепродукты.
Официального подтверждения масштабов повреждений или последствий атаки российские власти пока не предоставили.
Паника у россиян
Пока официальные власти молчат. В Сети в это время массово появляются видео, которые снимают сами же россияне. На кадрах видны пролеты беспилотников над Нижнекамском, а также густой дым, возвышающийся над промышленной зоной.
Россиянам очень не нравятся взрывы, они даже не скрывают своих бурных эмоций, паникуют и жалуются на атаку.
Напомним, в ночь на 8 июля в Саратове после серии взрывов вспыхнул НПЗ. На видео, появившемся в Сети, виден густой дым и пламя над предприятием.
Кроме того, ночью в Московской области объявляли ракетную опасность . Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропортов Внуково и Домодедово.