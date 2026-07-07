«Начнет чувствовать реальность»: Зеленский сказал, что заставит Путина бежать из Москвы

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Десятикратное увеличение летящих на Москву беспилотников заставит российского диктатора убежать оттуда. А чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе завершение войны.

Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда наши дипстрайки не летали в Москву и Санкт-Петербург, Путин не очень об этом думал. Он понимал, что война вдали от Кремля. Безусловно, чувствуя, что происходит в Москве, он станет понимать, что происходит в Курской области, в Белгородской области, в Брянской области. Он станет чувствовать реальность», — сказал президент.

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«Когда уже не 100, а тысяча дронов будет лететь в сторону Москвы… он поймет. Как только он начнет чувствовать это лично, как только станет видеть это своими глазами, вы увидите, как советники будут призывать его переехать куда-то за Урал», — считает Зеленский.

По его мнению, чем дальше диктатор будет от Москвы — «тем ближе будет конец войны».

Напомним, издание Financial Times сообщило, что Москва вряд ли примет участие в каких-либо содержательных переговорах до февраля следующего года.

Издание напоминает, что даже несмотря на то, что наземное наступление России замедлилось до изнурительного и дорогостоящего ползучего состояния, Путин приказал своим войскам захватить остальную часть Донецкой области до конца года.

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