- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
«Начнет чувствовать реальность»: Зеленский сказал, что заставит Путина бежать из Москвы
Завершение войны России против Украины можно приблизить, если атаки на Москву заставят российского диктатора сбежать оттуда, считает президент Зеленский.
Десятикратное увеличение летящих на Москву беспилотников заставит российского диктатора убежать оттуда. А чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе завершение войны.
Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда наши дипстрайки не летали в Москву и Санкт-Петербург, Путин не очень об этом думал. Он понимал, что война вдали от Кремля. Безусловно, чувствуя, что происходит в Москве, он станет понимать, что происходит в Курской области, в Белгородской области, в Брянской области. Он станет чувствовать реальность», — сказал президент.
«Когда уже не 100, а тысяча дронов будет лететь в сторону Москвы… он поймет. Как только он начнет чувствовать это лично, как только станет видеть это своими глазами, вы увидите, как советники будут призывать его переехать куда-то за Урал», — считает Зеленский.
По его мнению, чем дальше диктатор будет от Москвы — «тем ближе будет конец войны».
Напомним, издание Financial Times сообщило, что Москва вряд ли примет участие в каких-либо содержательных переговорах до февраля следующего года.
Издание напоминает, что даже несмотря на то, что наземное наступление России замедлилось до изнурительного и дорогостоящего ползучего состояния, Путин приказал своим войскам захватить остальную часть Донецкой области до конца года.