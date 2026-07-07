Принц Гарри сходил на премьеру фильма в Лондоне, но Меган и дети с ним не приехали

Принц Гарри / © ALS Association

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Вчера вечером Гарри вместе с Энди Манди-Касл, Афуа Хирш, Мисан Харриманом присутствовали на британской премьере фильма «Стреляй в людей» в кинотеатре Picturehouse Central в Лондоне.

На мероприятии герцог Сассекский появился в черной рубашке и джинсах, а также в серых слиппонах.

Энди Манди-Касл, Афуа Хирш, Мисан Харриман и принц Гарри / © Getty Images

Несмотря на разногласия по поводу размещения в Букингемском дворце, принц Гарри по-прежнему надеется провести время с королем Чарльзом во время своего последнего визита в Великобританию.

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Источник, близкий к подготовке к Играм Invictus в Бирмингеме, также заявил, что Меган Маркл по-прежнему полна решимости отправиться в Великобританию в конце этой недели, в то время как пара продолжает изучать вопрос о том, смогут ли принц Арчи и принцесса Лилибет безопасно присоединиться к визиту.

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

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