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А может так и было задумано: Меган Маркл оконфузилась, опубликовав новое фото с мужем принцем Гарри
Меган Маркл поделилась фотографией, на которой она запечатлена с принцем Гарри, но поклонники заметили одну интересную деталь на ней.
Возможно, Меган хотела показать, что это новое фото, но бдительные подписчики ее Instagram обратили внимание на то, что фото было сделано 31 марта 2017 года, еще когда Меган и Гарри только встречались.
Говорят, Меган неправильно обрезала фотографию и, возможно, хотела, чтобы люди думали, что это недавний снимок.
«Меган публиковала фотографии и случайно не обрезала одну из них. Она хотела, чтобы мы думали, что эта фотография 2017 года сделана недавно!», а другой пользователь добавил: «Это неловко».
Впрочем, не известно, действительно ли Меган хотела выдать это фото за свежее. Возможно, она просто поделилась воспоминаниями тех лет.
Напомним, в подборке снимков герцогиня Сассекская показала, как ее семья проводит лето в их доме в Монтесито, в Калифорнии.