А может так и было задумано: Меган Маркл оконфузилась, опубликовав новое фото с мужем принцем Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

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Возможно, Меган хотела показать, что это новое фото, но бдительные подписчики ее Instagram обратили внимание на то, что фото было сделано 31 марта 2017 года, еще когда Меган и Гарри только встречались.

Говорят, Меган неправильно обрезала фотографию и, возможно, хотела, чтобы люди думали, что это недавний снимок.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

«Меган публиковала фотографии и случайно не обрезала одну из них. Она хотела, чтобы мы думали, что эта фотография 2017 года сделана недавно!», а другой пользователь добавил: «Это неловко».

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Впрочем, не известно, действительно ли Меган хотела выдать это фото за свежее. Возможно, она просто поделилась воспоминаниями тех лет.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Напомним, в подборке снимков герцогиня Сассекская показала, как ее семья проводит лето в их доме в Монтесито, в Калифорнии.

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