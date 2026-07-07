Датская королевская семья приехала на отдых в свою летнюю резиденцию

Датская королевская семья / © Getty Images

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Король Фредерик X, наследный принц Кристиан, принц Винсент, принцесса Жозефина и королева Мэри позировали для семейной фотографии около замка, где они проведут свой летний отпуск.

Принцесса Жозефина, принц Винсент, королева Мэри, король Фредерик и принц Кристиан / © Getty Images

Королева Мэри появилась перед камерами в белой рубашке с вышивкой и жакете цвета денима Made Apparel, темно-синей юбке и джинсовых балетках Сhanel, у нее в ушах были цветочные серьги из перламутра от Jennifer Behr и золотая подвеска на шее Louise Grønlykke. Также королева держала букет цветов, который ей подарили люди.

Принцы Винсент и Кристиан, принцесса Жозефина, король Фредерик X / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали подробнее о том, как выглядит замок Граастен - летняя резиденция датской королевской семьи.

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