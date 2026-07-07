- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
Датская королевская семья приехала на отдых в свою летнюю резиденцию
Датская королевская семья уже прибыли в свой летний замок в Граастене, где они обычно проводят летний период времени.
Король Фредерик X, наследный принц Кристиан, принц Винсент, принцесса Жозефина и королева Мэри позировали для семейной фотографии около замка, где они проведут свой летний отпуск.
Королева Мэри появилась перед камерами в белой рубашке с вышивкой и жакете цвета денима Made Apparel, темно-синей юбке и джинсовых балетках Сhanel, у нее в ушах были цветочные серьги из перламутра от Jennifer Behr и золотая подвеска на шее Louise Grønlykke. Также королева держала букет цветов, который ей подарили люди.
Напомним, ранее мы рассказывали подробнее о том, как выглядит замок Граастен - летняя резиденция датской королевской семьи.