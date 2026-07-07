Может ли Китай заставить Путина остановиться: Буданов дал неочевидный ответ

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины может только скоординированное давление нескольких ключевых игроков.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, кто или что может наконец-то заставить Путина остановить войну.

"Только скоординированная работа, всех вместе. Это Украина, Соединенные Штаты, прежде всего. Во втором плане уже Европа, потому что их мнение для России не так важно, но от них многое на самом деле зависит", - сказал Буданов.

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Отдельно он прокомментировал роль Китая.

По словам Буданова, Китай также может влиять на ситуацию, однако у Пекина есть собственные интересы и выгоды.

"Китай - да, но у Китая свои, скажем так, бенефиты от этого. Поэтому Китай и так высказывает свою официальную позицию, и хорошо, что она такая, которая есть, потому что могло быть совсем иначе", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что для Украины гораздо хуже сценария была бы откровенно пророссийская позиция Пекина.

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"Намного хуже было бы, если бы Китай занял какую-то откровенно пророссийскую позицию. Это было бы для нас проблемой, причем серьезной, со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.

Влияние Китая на Россию: последние новости

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал Китай использовать свои связи с российским руководством, чтобы содействовать завершению войны в Украине путем переговоров.

По его словам, именно Китай, вероятно, имеет самый лучший и прямой доступ к российскому руководству.

"Китай, вероятно, является страной с лучшим и прямым доступом к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал", - сказал Стере.

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Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде после переговоров с китайскими политиками также назвал диалог с КНР о прекращении войны "конструктивным и многообещающим".

В то же время, политический аналитик Владимир Горбач ранее заявлял, что Китай не спешит давить на Россию, ведь затяжная война может соответствовать его геополитическим интересам.

По его словам, Пекин официально говорит об Уставе ООН и территориальной целостности государств, но в то же время избегает прямого осуждения российской агрессии и называет войну "украинским кризисом".

Горбач считает, что Китай может быть одним из бенефициаров этой войны, поскольку она ослабляет сразу два его стратегических конкурента — Россию и Запад, прежде всего США.

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