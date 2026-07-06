РФ начала атаковать "Шахедами" по-новому: "Флэш" раскрыл опасную тактику

Дрон

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Россияне меняют тактику использования Шахедов — они отказываются от массированных атак и переходят к точечным ударам.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш»).

Россия изменяет тактику применения «Шахедов» против Украины

«Изменение тактики применения „Шахедов“ происходит по сценарию, который я предусмотрел год назад», — отметил специалист.

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По его словам, россияне стали чаще использовать реактивные беспилотники для ударов по глубокому тылу Украины. Это связано с тем, что эффективность сбития обычных бензиновых дронов украинской противовоздушной обороной раньше достигала 92–96%, из-за чего их использование на больших расстояниях стало для врага нецелесообразным.

«В то же время бензиновые Шахеды продолжают активно применяться для атак на приграничные территории и города. Ежедневно около 200 Шахедов атакуют объекты на этих территориях (АЗС, склады, энергетические объекты, транспорт)», — отметил «Флэш».

По его словам, благодаря близости к границе россияне управляют этими дронами через радио с помощью меш-модемов, поэтому глушить спутниковую навигацию средствами РЭБ в таких случаях нет смысла. Специалист также отметил, что хотя в целом «Шахедов» по Украине выпускают меньше, это не из-за нехватки денег или технических проблем у врага.

«Считаю, что сейчас происходит переориентация части производства на серийное изготовление реактивных „Шахедов“», — подчеркнул советник министра.

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Также Бескрестнов сообщил, что россияне перешли к выборочным ударам по важным целям. Перед атакой враг в несколько этапов разведывает украинскую оборону — позиции РЭБ, радиолокационных станций и ПВО. На основе этих данных россияне ищут безопасные коридоры в обход наших перехватчиков и прокладывают маршруты на разных высотах и скоростях. Кроме того, для таких ударов они используют модификацию «Сикер» — «Шахеды» с функцией автоматического захвата целей.

«Я рассказал, что происходит у противника. Рассказывать, что нам нужно делать, что менять и как менять, конечно, публично не буду», — резюмировал Бескрестнов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия сталкивается с топливным кризисом, последствиями украинских ударов по НПЗ, ростом потерь на фронте и внутренним недовольством. На этом фоне в близких к Кремлю кругах все чаще раздаются призывы к резкой эскалации войны.

Вчера, 4 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия захватила Константиновку на Донетчине. Однако в ВСУ это отрицали и назвали очередной ложью.

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К слову, Россияне предложили Украине прекратить огонь в Константиновке не для обмена тел, а для того, чтобы использовать его для инфильтрации своей живой силы и закрепления.

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