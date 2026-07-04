РФ готовится к новым массированным ударам: Сырский обратился к украинцам с важным заявлением

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Россия накапливает силы и средства для массированных новых ударов по Украине, увеличивая количество реактивных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время ежемесячного комплексного совещания по противодействию воздушным угрозам.

Главком отметил, что Силы обороны Украины наращивают свои возможности для отражения атак врага.

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«Наш ответ — системное усиление противовоздушной обороны, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и радиоэлектронной борьбы, а также поражение военных объектов противника в глубине его территории — мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения», — подчеркнул он.

Он добавил, что Украина ежемесячно увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков, повышает уровень их подготовки и эффективность боевого применения.

По его словам, в течение июня в общей сложности уничтожено почти 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и других аналогичных типов. Из них 55% поражены экипажами первого эшелона перехвата и продолжают наращивать возможности четвертого эшелона.

«К боевой работе все активнее привлекаются автоматизированные турели, по которым только за прошлый месяц уничтожено 26 средств воздушного нападения противника. Также разворачиваем сеть спотов дистанционного управления», — отметил он.

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Сырский подчеркнул, что продолжается поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков и тактики их использования. Для этого они постоянно анализируем результаты боевой работы и определяют решения, «демонстрирующие наивысшую эффективность при отражении массированных атак ударных беспилотников».

Также усиливают систему антидроновой защиты важных административных центров.

Удары России по Украине — последние новости

Напомним, 4 июля Россия нанесла удар дронами по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области. На объекте возник пожар, поэтому работа предприятия была остановлена.

Накануне Путин пригрозил продолжением массированных ударов по украинским городам. Он заявил о необходимости дальнейшего усиления давления на украинский оборонный сектор.

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