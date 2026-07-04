Лунный гороскоп на 6-12 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 6 по 12 июля.

Понедельник-вторник 6-7 июля

22 лунный день, который продлится двое календарных суток, время успешного интеллектуального и умственного труда, в котором удастся добиться потрясающих успехов. С его помощью можно будет не только решить важную профессиональную задачу, но и неплохо заработать.

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Время также благоприятно для получения новых знаний, для чего можно использовать любые появляющиеся возможности — от учебы в образовательных заведений до самообразования. В поисках ответа на важный — преимущественно житейский — вопрос нужно обратиться к людям с богатым жизненным опытом — прежде всего, родственникам или знакомым.

Среда 8 июля

День, когда можно и нужно ставить перед собой важные — прежде всего, профессиональные — цели и начинать движение к ним: успех будет обеспечен, главное — не сомневаться в своих силах и правильности выбранного пути.

Но, прежде чем действовать, нужно определиться с пониманием того, чего мы хотим достичь в результате –без такой определенности лучше вообще ничего не делать. К событиям и людям, которые будут находиться рядом, необходимо отнестись с юмором и иронией: воспринимая все серьезно, мы рискуем омрачить это время плохим настроением.

Четверг 9 июля

День благоприятен для любых профессиональных и бизнес-начинаний — они буквально обречена на успех.

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Наиболее перспективными направлениями станут те, чья профессия так или иначе связана с творчеством, но повезет и тем, кто с креативной точки зрения будет решать задачи в других сферах — в том числе, и в личной жизни.

Пятница 10 июля

День, когда нужно вести себя как можно тише, лучше всего — в уединении. Общение с окружающими принесет только неприятные эмоции, поэтому от него лучше отказаться.

Зато время, несмотря на финал рабочей недели, благоприятно для отдыха — как активного, так и пассивного. Особенно успешными будут поездки — от деловых до личных, которые даже в наше непростое время могут принести не только пользу, но и удовольствие даже.

Суббота 11 июля

День ярко выраженной негативной энергетики, в течение которого споры — а, как следствие, ссоры и конфликты могут вспыхивать по любому поводу.

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Моральные — а порой и физические — силы, которые они отберут, можно считать потерянными, хотя их можно был бы потратить на более полезные –прежде всего, хозяйственные или бытовые дела.

Необходимо избегать лишних — особенно, пустых — трат: все, что будет приобретено в это время, придется либо выбросить, либо — за ненадобностью — навечно останется пылиться на полках шкафов.

Воскресенье 12 июля

День, когда нашу жизнь определяет мощная позитивная энергетика, под влиянием которой можно свернуть любые — в данном случае, хозяйственные — горы. Главное — сосредоточиться на выполняемой задаче, не отвлекаясь на нее и не размениваясь на решение мелких и незначительных вопросов, которые не требуют мгновенного решения.

Можно также составлять планы на будущее, прописывая их очень скрупулезно и тщательно, и… мечтать, максимально визуализируя все нюансы и детали.

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