Путин пригрозил продолжением массированных ударов по украинским городам

Владимир Путин / © ТСН

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Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении продолжать масштабные атаки на территорию Украины, в частности на объекты оборонной промышленности и инфраструктуру, обеспечивающую их работу.

Соответствующее заявление главы Кремля цитируют российские пропагандисты агентства ТАСС.

Российский лидер фактически пригрозил новыми массированными ударами по украинским городам, подчеркнув необходимость дальнейшего усиления давления на украинский оборонный сектор.

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«Задача нанесения массированных ударов по ОПК Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должна быть продолжена», — заявил Путин.

Это заявление прозвучало на фоне регулярных российских атак с применением ракет и беспилотников по украинской территории, в ходе которых под удары попадают жилые дома и гражданская инфраструктура.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что подобные действия России являются элементом террора против мирного населения и очередным свидетельством нежелания Кремля прекратить агрессию против Украины.

В то же время украинские власти продолжают призывать международных партнеров к укреплению систем противовоздушной обороны и увеличению поддержки для защиты городов от новых возможных массированных атак со стороны РФ.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержки с поставками обещанных систем противовоздушной обороны от партнеров напрямую влияют на последствия российских атак.

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