Реактивные дроны, баллистика и оплеухи Путину: генерал Романенко назвал скрытые причины ракетного удара по Киеву

Генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о скрытых причинах ракетного удара по Киеву

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Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Подавляющее большинство воздушных целей летело именно на столицу: всего враг выпустил 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Эту атаку уже называют одной из самых массовых и жестоких за годы войны.

Последствия для Киева действительно ужасающие. На данный момент известно о 27 погибших и более 90 раненых людях. 3 июля в городе объявлен днем траура. Целями для российской баллистики стали жилые многоэтажки, жилые комплексы, гостиницы, школы, больницы и магазины. Повреждения зафиксированы в каждом из десяти районов столицы.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, основной целью воздушного удара россиян был Киев. Об этом свидетельствуют маршруты и массированность средств воздушного нападения, примененных во время атаки.

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Ракетный удар по Киеву: психологическое давление и месть за Москву

«Цель атаки — объекты Киева. Российская пропаганда рассказывает сказки об уничтожении военных объектов и складов, а на самом деле россияне прицельно били по жилым комплексам и многоэтажкам, чтобы нанести максимальное поражение и вред киевлянам. Это не что иное, как усиление морально-психологического давления на киевлян, что Путин делает уже пятый год. А теперь они прибегли к прицельному расстрелу многоэтажек баллистикой. Объясню почему: в Москве и Санкт-Петербурге на себе почувствовали, как это находиться под обстрелом, поэтому было решено максимально усилить обстрелы Киева таким террористическим способом», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

По мнению эксперта, россияне знают наши слабые места, поэтому в авангарде у них снова была баллистика, которую сложно сбивать без достаточного количества необходимых для этого средств. Именно поэтому на Киев летели 4 «Циркона» и 24 баллистических ракеты «Искандер-М»/С-400. Баллистика долетает до столицы за минуты, особенно гиперзвуковой «Циркон». Последствия этого мы видим в виде разрушенных домов.

Новая угроза: реактивные дроно-ракеты «Бандероль»

«Также к особенностям этого комбинированного удара я прибавил бы наращивание количества БпЛА разных типов, а особенно беспилотников с реактивными двигателями. Враг начал активно использовать ракету-дрон „Бандероль“. Ее скорость — 500 километров в час, и дальность действия тоже 500 километров. Это опасно. И объясню почему: наши дроны-перехватчики работают на скорости до 250 километров в час, они эффективно бьют по беспилотным аппаратам типа „Шахед“, которые летают со скоростью 200 километров. А по реактивным „Бандеролям“ они работать не могут. Противник это хорошо знает, поэтому увеличивает количество производства и применения. Нужно искать противодействие», — отмечает генерал-лейтенант.

Почему сместились направления ударов: и к чему здесь «подорваная способность» россиян

Игорь Романенко добавляет, что еще одна особенность этой атаки состоит в том, что большинство средств воздушного нападения летело на Киев с северного и северо-восточного направлений. С юга противник атаковал только «Калибрамы».

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«Во время атаки на Киев были „Калибры“, запущенные с российских кораблей в Черном море. Но россияне видят, что эти крылатые ракеты не очень эффективны, точнее — наши истребители их эффективно сбивают. Кстати, как и крылатые ракеты, запускаемые с воздушных платформ — Ту-95МС и Ту-160. Во время удара РФ запустила 8 „Калибров“ и 34 ракеты Х-101, и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с тактических самолетов. Все это уничтожила наша ПВО. А изменение направления атаки свидетельствует о том, что из Крыма, откуда раньше были постоянные запуски, выполнять их Россия не может, потому что такая способность подорвана. Об этом свидетельствует и то, что пусковые площадки „Цирконов“ они передислоцировали из Крыма в северо-восточные районы Курщины. Это значит, что на юге после наших атак потенциал запуска у россиян максимально снизился», — объясняет Игорь Романенко.

Тем не менее, угроза от «Цирконов» из Курской области остается для нас существенной, ведь именно ими Путин атакует Киев. И вероятно, этот регион РФ следует «пролечить» тем же «лекарством», которое было использовано против пусковых площадок в Крыму.

Почему Путин выжидал с атакой на Киев больше двух недель

Интересный момент: последний массированный удар по Киеву противник нанес в ночь на 15 июня, когда повреждения от россиян получил Успенский собор в Киево-Печерской лавре. То есть враг готовил новую атаку 17 дней.

«Это может свидетельствовать о том, что возможности у Путина уже ограничены. И о том, что российские генералы сосредоточены на ликвидации последствий от наших дальнобойных ударов по разным объектам по всей территории РФ, а также сосредоточены на ликвидации последствий от наших Middle Strike во временно оккупированном Крыму и на юге. На самом деле поражено огромное количество важных военных объектов противника: особенно по телекоммуникации и связи. Все это последствия, из-за которых россиянам теперь нужно больше времени на подготовку воздушных ударов, потому что они должны отражать наши удары — защищаться, а не только нападать», — объясняет Игорь Романенко.

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Публичные оплеухи для Путина — бунт между «башнями Кремля» и позиция Китая

До этого военный эксперт добавляет, что решения по организации и проведению ракетных ударов, особенно по Киеву, напрямую связаны с политическими решениями лично Путина. А российский диктатор в последние недели получает постоянные «пощечины судьбы», и не исключено, что удар по Киеву был совершен для того, чтобы прекратить унижение кремлевского карлика.

«На прошлой неделе Путин был вынужден трижды за один день оправдываться перед россиянами, объясняя: почему массово горят их НПЗ и куда исчез бензин, почему не видно российской ПВО и вообще куда движется запущенная им СВО. Примечательно, что спич диктатора о необходимости проведения боевых действий в Украине просто вырезали и не показали публике. А это, по-моему, может свидетельствовать о том, что в Кремле наконец-то началась борьба между его башнями — тех, кто хочет мира, и тех, кто желает войны. И уже не все там решает единолично Путин. Российская публика это тоже понятна, ведь здесь диктатора уже не подменят ни Медведев, ни Лавров. Именно поэтому мстительный Путин, чтобы отвлечь внимание от собственного унижения, отдал приказ ударить по Киеву, жилым домам, больницам, школам. И по привычке назвал все это „военными целями“, — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что очень важна также реакция Китая на войну России в Украине. Пекин уже настоятельно рекомендует Путину остановить ведение боевых действий и перейти к переговорам. Это еще одна «пощечина» российскому диктатору, пытающемуся затянуть конфликт и втянуть в войну Беларусь. Очевидно, что Лукашенко, который этому всячески сопротивляется, именно поэтому посетил Китай и получил указание, как действовать дальше.

Как часто РФ может повторять массированные атаки?

Игорь Романенко отмечает, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары по Киеву с перерывом на подготовку в 7–10 дней.

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«Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить их тогда, когда ему это будет очень нужно. Баллистика — это показательный инструмент, и он у него пока есть. Возможности есть, чтобы наносить удары раз в 10 дней или даже 7 дней. Поэтому следует реагировать на воздушные тревоги, учитывая кровожадные намерения россиян», — предупреждает военный эксперт.

Почему Путин прекратил атаки на западные регионы

Также Игорь Романенко объясняет, почему в последнее время Путин наносит большинство ударов по таким городам как Киев, Харьков, Сумы, Днепр, Одесса, Херсон, Запорожье, Полтава, в то время как западные регионы пока находятся в относительной безопасности.

«Это реализация подходов, связанных с законом объективной подготовки ведения войны. А суть его состоит в том, что средств во время войны всегда не хватает — будь ты в обороне или в наступлении. Поэтому происходит концентрация усилий на главном направлении — в обороне или в нападении. Путин бьет постоянно по Киеву, потому что ему есть чем это делать, но и эти средства он концентрирует, чтобы эффект от удара по Киеву был для него максимальным. Повторюсь, россияне на собственной шкуре почувствовали силу нашего удара по Москве, а это усиливает желание противника сделать ответ еще более болезненным. Это морально-психологическое влияние на киевлян, которые могут влиять на нашу власть с требованиями останавливать войну на условиях врага. Поэтому россияне и наносят максимально жестокие удары по Киеву, чтобы достичь желаемого. Бить по западным регионам так часто противнику не выгодно, они не оказывают такого влияния на власть, как киевляне. Потому они это и делают», — объясняет Игорь Романенко.

Что касается российских ударов по Харькову, Херсону, Сумам, Днепру и Одессе, то это, по мнению эксперта, обусловлено географическим фактором.

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«Эти города находятся ближе к российской границе. А это упрощает для них возможности по организации нанесения ударов и позволяет использовать больше средств. К примеру, по Харькову они могут бить из систем залпового огня или дальнобойной артиллерии. Так же и по Херсону. Благодаря географической близости у противника появляются дополнительные возможности, и они их, к сожалению, используют», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 11:00, 02.07.26 Количество просмотров 302 Киев в пожарах, дыме и руинах! Разрушены квартиры и целых подъезды! Вживую с мест попаданий!

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