Как освежить подушки, убрать запах и почистить от пятен

Как почистить подушки

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Свежие и чистые подушки являются залогом качественного сна и здорового отдыха, ведь со временем они накапливают пыль, пот, отмершие клетки кожи и неприятные запахи. Проблема потери объема и появления затхлости знакома многим, после нескольких месяцев использования наполнитель поглощает влагу и слипается. Регулярный уход не требует специальных навыков или дорогостоящих средств, но позволяет восстановить свежесть изделия всего за 40 минут и продлевает срок службы на один-два года. Для возвращения подушкам первоначального вида необходимо соблюдать простые правила очистки.

Определение типа наполнителя перед очисткой

Перед началом любых манипуляций важно изучить ярлык изделия, поскольку метод ухода зависит от наполнителя. Синтетические подушки из холофайбера или синтепона обычно легко переносят машинную стирку. Пуховые и перья требуют более деликатного поведения, их нельзя сильно сжимать, выкручивать или отжимать на высоких оборотах. Подушки с эффектом памяти или латекса стирать в машине строго запрещено, поскольку вода разрушит их структуру, поэтому для них подходит только сухая или поверхностная очистка.

Эффективные методы удаления пятен и желтизны

Для избавления от стойких пятен, например от пота или косметики, требуется предварительная обработка. Эффективным народным методом является смесь пищевой соды, перекиси водорода и нескольких капель моющего средства. Эту пасту наносят на загрязненный участок, оставляют на пол часа, после чего аккуратно протирают влажной губкой или отправляют подушку в стирку. Для белых тканей можно использовать кислородный отбеливатель, мягко удаляющий желтизну, не повреждая волокна.

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Способы устранения неприятного запаха через 20 минут и дезинфекция

Если у подушки нет видимых загрязнений, ее можно быстро освежить без использования воды с помощью сухой чистки. Для синтетических и бамбуковых наполнителей отлично подходит обычная пищевая сода, являющаяся естественным абсорбентом. Нужно равномерно распределить 50-70 г соды по поверхности и оставить на 20 минут, за это время она поглощает избыточную влагу и нейтрализует ароматы. Для дополнительного эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева. После этого подушку следует тщательно пропылесосить по обе стороны, использовав насадку для обитой мебели.

Дополнительным средством для борьбы с органическими запахами является уксусный раствор, для этого на один литр воды добавляют 30 миллилитров 9-процентного столового уксуса и слегка распыляют на поверхность из пульверизатора, не переувлажняя изделие. Также полезно регулярно проветривать подушки на свежем воздухе в сухую солнечную погоду, поскольку ультрафиолетовые лучи уничтожают бактерии.

Тонкости машинной стирки и восстановления объема

Если наполнитель можно стирать в машине, следует выбрать щадящий режим с температурой не выше 40 градусов. Рекомендуется использовать 20-30 г жидкого моющего средства без сильного аромата, поскольку остатки порошка часто вызывают затхлость и аллергические реакции. Обязательно нужно добавлять дополнительное полоскание для полного удаления химикатов из волокон. Чтобы восстановить объем во время вращения, в барабан стиральной машины следует положить два-три чистых теннисных мяча, которые механически разбивают комья наполнителя и возвращают изделию великолепие.

Правильная сушка и профилактика

Правильная сушка является финальным этапом очистки, поскольку влага создает благоприятную среду для размножения бактерий. Лучше сушить изделия в горизонтальном положении на сушилке в хорошо проветриваемом помещении или на улице в тени, периодически взбивая и переворачивая их. Пухово-перьевые подушки нужно аккуратно расправить руками и сушить строго горизонтально, чтобы наполнитель не сбился в одну сторону.

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Для профилактики эксперты рекомендуют проветривать подушки на свежем воздухе не менее одного раза в месяц, менять наволочки каждые 7-10 дней и использовать дополнительные защитные чехлы. Глубокую чистку пухово-перьяных изделий следует проводить не реже двух раз в год. Если же подушка даже после всех процедур быстро теряет форму и остается плоской, это сигнал о необходимости ее замены, ведь в среднем синтетическое изделие служит 2-3 года, а пуховое — до 5 лет.

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