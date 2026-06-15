Лучшие способы хранить постельное белье: будет свежим и без запаха затхлости и плесени

Постельное белье ежедневно контактирует с кожей, поэтому его чистота и свежесть имеют большое значение для комфорта и здоровья. Чтобы текстиль дольше оставался мягким, приятным на ощупь и без посторонних запахов, важно соблюдать несколько простых правил хранения.

Храните только сухое белье. Перед тем как складывать постель в шкаф, убедитесь, что она полностью высохла. Даже незначительная влага в ткани может создать благоприятные условия для развития грибка и появления затхлого запаха. После глажки также следует дать белью остыть несколько минут, а уже потом складывать его на полки.

Обеспечьте циркуляцию воздуха в шкафу. Переполненные шкафы накапливают влагу и препятствуют нормальной вентиляции. Специалисты советуют не заполнять полки слишком плотно и периодически оставлять дверцы шкафа открытыми для проветривания. Это особенно актуально для помещений с повышенной влажностью.

Используйте натуральные ароматизаторы. Чтобы белье дольше оставалось свежим, положите на полки саше с лавандой, мятой или кедром. Такие натуральные средства не только придают приятный аромат, но и помогают отпугивать насекомых. В то же время следует избегать слишком резких ароматизаторов, которые могут оставлять стойкий запах ткани.

Не храните белье в пластиковых пакетах. Герметичные пакеты препятствуют циркуляции воздуха, из-за чего внутри скапливается влага. Для длительного хранения лучше использовать хлопчатобумажные мешки или тканевые органайзеры, позволяющие текстилю дышать.