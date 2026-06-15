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Мерц заявил об "окне для дипломатии" по миру в Украине и вспомнил Трампа — детали
Мерц анонсировал обсуждение мирного плана по Украине с Трампом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что впервые появляются осторожные сигналы о возможном запуске дипломатических процессов по завершению войны в Украине.
Об этом он сказал в преддверии саммита G7, передает Reuters.
По его словам, Украина сейчас находится в «новой позиции силы», в то время как Россия не достигает военных целей и сталкивается с экономическими трудностями.
«Я говорю с максимальной осторожностью и сдержанностью, что впервые возможно, что здесь постепенно открывается дипломатия», — заявил Мерц.
Возможные мирные инициативы
Канцлер также сообщил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пакет из пяти условий потенциального мирного урегулирования, ранее согласованных во время встречи в Лондоне.
«Мы вместе сформулировали пять ключевых пунктов, которые также намерены обсудить в Эвиане с президентом Трампом. Это могут быть первые шаги — хотя опять же все это гипотетически — это могут быть первые шаги к новой дипломатической инициативе по мирным переговорам между Украиной, Россией, Европой и США», — отметил он.
Мерц подчеркнул, что речь идет только о возможных сценариях и предыдущих консультациях, а не об официально запущенном переговорном процессе. Обсуждение должно продолжиться на международном уровне во время саммита G7.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Ираном, а затем сосредоточении на войне в Украине.