Мерц заявил об "окне для дипломатии" по миру в Украине и вспомнил Трампа — детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что впервые появляются осторожные сигналы о возможном запуске дипломатических процессов по завершению войны в Украине.

Об этом он сказал в преддверии саммита G7, передает Reuters.

По его словам, Украина сейчас находится в «новой позиции силы», в то время как Россия не достигает военных целей и сталкивается с экономическими трудностями.

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«Я говорю с максимальной осторожностью и сдержанностью, что впервые возможно, что здесь постепенно открывается дипломатия», — заявил Мерц.

Возможные мирные инициативы

Канцлер также сообщил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пакет из пяти условий потенциального мирного урегулирования, ранее согласованных во время встречи в Лондоне.

«Мы вместе сформулировали пять ключевых пунктов, которые также намерены обсудить в Эвиане с президентом Трампом. Это могут быть первые шаги — хотя опять же все это гипотетически — это могут быть первые шаги к новой дипломатической инициативе по мирным переговорам между Украиной, Россией, Европой и США», — отметил он.

Мерц подчеркнул, что речь идет только о возможных сценариях и предыдущих консультациях, а не об официально запущенном переговорном процессе. Обсуждение должно продолжиться на международном уровне во время саммита G7.

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Также стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Ираном, а затем сосредоточении на войне в Украине.

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