Украину ждут тяжелые и непростые переговоры: Буданов анонсировал изменения в рамках вступления в ЕС

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Решение об открытии первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз является признанием устойчивости Украины и необратимости европейского выбора.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, этот этап касается не только политической интеграции, но и безопасности и формирования единого европейского пространства безопасности.

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«Мы начинаем работу над фундаментом нашей европейской жизни. Это вопросы правосудия, свободы и фундаментальных прав. Каркас, который сделает нас частью единого сильного и защищенного европейского пространства», – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что ЕС - сильная экономика, а тесные экономические связи между его участниками укрепляют взаимный интерес и единство Европы.

По словам Буданова, Украина уже доказала способность бороться за независимость, а теперь доказать способность интегрироваться в пространство, где ценят свободу и человеческую жизнь.

В то же время, руководитель Офиса президента предупредил, что переговорный процесс не будет простым.

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«Нас ждут тяжелые и непростые переговоры. И на каждом этапе будет необходимо меняться к лучшему и одновременно защищать национальные интересы. Мы должны пройти этот путь, чтобы стать еще более сильными и полноправными субъектами европейского сообщества», — отметил он.

Буданов добавил, что победа Украины формируется не только на поле боя, но и через системные решения, способные менять историю.

Ранее ЕС официально подтвердил дату начала нового этапа переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз - 15 июня. Решение было объявлено президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Предполагается открытие первого переговорного кластера, охватывающего базовые ценности ЕС, в частности, верховенство права и демократические институты. Украина получила статус кандидата в 2022 году, а формальный процесс переговоров продолжается с 2024 года.

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