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В ночь на понедельник, 15 июня, Россия осуществила одну из самых массированных бомбардировок Украины, ударив в частности по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры — уникальному объекту наследия ЮНЕСКО — и Национальной киностудии имени Александра Довженко в Киеве.

«Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно, неприемлемо», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Путин навсегда вписал свое имя в список самых жестоких варваров в истории. По его словам, Киев безотлагательно инициирует соответствующие процедуры внутри ЮНЕСКО и задействует другие международные механизмы, требуя немедленной и надлежащей реакции на этот акт государственного варварства. А президент Франции Эммануэль Макрон, который на днях принимает саммит G7, подчеркнул, что Россия упорно отвергает прекращение огня и мир, и над этим «Семерка» также будет работать.

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ТСН.ua уже писал, что 15-17 июня Франция принимает саммит G7 на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. В воскресенье, 14 июня, Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом, когда тот отмечал свое 80-летие, договорившись обсудить приближение мира и последние события на поле боя лично во время встречи на саммите «Семерки». В тот же день Трамп поговорил по телефону и с Путиным, после чего помощник главы Кремля Юрий Ушаков в очередной раз цинично заявил, что для встречи с Путиным Зеленский может приехать в Москву.

«Он (Путин — Ред.) как всегда абсолютно цинично поздравил президента США, и после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, неслучайно несколько дней они не только собирали ракеты — мы видели, что у них есть соответствующие силы, они ждали, чтобы не сделать это до поздравления президента Трампа», — заметил президент Зеленский.

Чего ождать от саммита G7 во Франции и встречи там Зеленского с Трампом? Нужно ли Украине возвращать США к переговорам с Россией после урегулирования войны с Ираном? Читайте в тексте ТСН.ua.

Трамп уступил Ирану: США не в лучшей позиции

В Украине уже заждались визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые также занимаются урегулированием войны на Ближнем Востоке, которая, как неоднократно заявлял президент Зеленский, отвлекает американскую администрацию от войны России против Украины. Однако уже в эту пятницу, 19 июня, в Женеве США и Иран планируют подписать соглашение об урегулировании. Так что, возможно, после этого у администрации Трампа будет больше времени, чтобы вернуться к трехсторонним переговорам США-Украина-Россия.

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Правда, эксперты предостерегают, что Америка отнюдь не выходит победителем из войны против Ирана, длившейся почти четыре месяца. Хотя Трамп и угрожает возобновить удары по Ирану, если тот не избавится от своей ядерной программы, администрация США умалчивает, что соглашается на поэтапную отмену всех санкций США и ООН против Ирана, размораживание $25 млрд активов Тегерана и подготовку вместе с региональными союзниками плана реконструкции и развития Ирана.

Трамп благодарит Путина и Си Цзиньпина за посредничество в достижении промежуточного соглашения с Тегераном. Правда, с конца марта американские и европейские СМИ, ссылаясь на западные разведки, сообщали, что именно Россия и Китай поставляли Ирану дроны, а также комплектующие к БПЛА и ракетам. При этом сам Тегеран не дает никаких гарантий отказа от блокирования Ормузского пролива. Более того, переговоры по ядерной программе Ирана продлятся еще два месяца после подписания промежуточного соглашения 19 июня в Швейцарии.

Понятно, почему администрация Трампа пошла на этот шаг именно сейчас. Блокировка Ираном Ормузского пролива спровоцировала мировой энергетический кризис. Да, американские нефтедобывающие компании начали продавать и зарабатывать больше. При этом цены на заправках в США и инфляция бьют рекорды в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей.

Опросы свидетельствуют о том, что республиканцы могут потерять большинство в одной из палат. Поэтому даже со стабилизацией мировых цен на нефть, на что может пойти до трех-четырех месяцев, и уменьшение потока нефтедолларов в казну Кремля, вряд ли Путин согласится по крайней мере на краткосрочное прекращение огня без широких уступок со стороны Украины и США. Как, например, администрация Трампа это сделала по Ирану, чтобы получить промежуточное соглашение об урегулировании.

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Цинический российский удар: общий фронт против Путина

С одной стороны, администрация Трампа не в лучшей внутри- и внешнеполитической позиции, чтобы добиться от России настоящих уступок в случае возобновления трехстороннего формата переговоров.

С другой стороны, Украине нечем заменить эффективные против российской баллистики ракеты-перехватчики систем Patriot, которые для Киева покупают европейские страны. В то же время, в Lockheed Martin не могут предоставить союзникам четкие сроки поставок, несмотря на планы по утроению производственных мощностей. Война на Ближнем Востоке истощила американские запасы оружия. На пополнение некоторых из них может уйти несколько лет.

«Трамп любит победителей, — цитирует Politico европейского дипломата по поводу саммита G7. — В прошлом году у Зеленского не было карт на руках. Но ситуация поменялась». Действительно, сейчас силы обороны Украины имеют преимущество на поле боя. А дальнобойные украинские санкции привели к настоящему топливному кризису в России. По словам бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, может и хорошо, что переговоры в формате США-Украина-Россия были фактически приостановлены.

Зеленский сообщил, что предлагал встречу с Путиным на саммите G7 во Франции. Однако в Кремле в очередной раз цинично ответили, что Зеленский может встретиться с Путиным в Москве, продолжая наносить массированные удары по Украине, в частности по Киеву. По мнению еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, Россия не случайно совершила атаку в ночь на понедельник, 15 июня, — в день, когда Украина открывает первый переговорный кластер о вступлении в ЕС.

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После встречи Зеленского с лидерами Британии, Франции и Германии в формате E3 в Лондоне, где была выработана формула из пяти пунктов, один из которых четко говорит, что переговоры возможны только после прекращения огня, в канцелярии канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявили, что европейские лидеры готовы переговоры прекращение войны. Однако в Москве это исключают, а Путин насмешливо предлагает на роль переговорщика от ЕС бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, до весны 2022 года работавшего в «Роснефти».

В своей статье для The Brookings Institution эксраденница Белого дома по вопросам РФ во время первого президентского срока Трампа Фиона Гилл отмечает, что неспособность Трампа завершить войну России против Украины в течение разрекламированных «24 часов» дискредитировала США как надежного гаранта безопасности, а дальнейшая неспособность предотвратить иранские удары по Персидской. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер также отмечает, что попытки Трампа стать посредником в урегулировании, похоже, были предвзяты в пользу российской стороны, что привело к падению доверия Украины к усилиям США по прекращению войны.

«Возможно, Путин ударил по Лавре, потому что православный монастырь в Киеве уже был известен, пока Москва еще была лесом. Я надеюсь, что это возмутительное нападение избавит христиан всего мира от абсурдной идеи о том, что старый полковник КГБ является защитником веры», — дописал в Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Дата публикации 12:54, 12.06.26 Количество просмотров 48 Экстренное заявление Трампа! Сделка уже в эти выходные?!

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