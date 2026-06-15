Звезда "Женского Квартала" сообщила о вражеском "прилете" в ее двор и эмоционально разнесла россиян

Валерия Товстолес / © instagram.com/lera_fatforest

Реклама

Звезда «Женского Квартала» и ведущая Валерия Товстолес сообщила о вражеском «прилете» в ее двор.

В ночь на 15 июня российские оккупанты массированно атаковали Киев, выпустив по столице ракеты разных типов и дроны. Лера Товстолес в своем Instagram призналась, что последствия обстрела не обошли и ее. В частности, вражеский снаряд попал во двор, где расположена квартира знаменитости. "Прилет" был напротив артистки. Толстолес говорит, что одно из ее окон просто вырвало от взрывной волны.

«Попали в мой двор. Я жива. Страшно смотреть в окно, потому что это прямо напротив меня. Квартира быстро наполнилась дымом. И окно одно я так и не смогла закрыть, потому что его вырвало. Как и мое сердце этой ночью», – поделилась актриса.

Реклама

Пост Валерии Товстолес / © instagram.com/lera_fatforest

Ведущая также эмоционально разнесла россиян. Знаменитость отметила, что ненавидит страну-агрессор и ее руководство за те преступления, которые они совершают на украинских землях. В то же время актриса поблагодарила всех спасателей, которые рискуют своей жизнью и ликвидируют все последствия «прилетов».

«Ненавижу страну-террорист. Ненавижу путина. Люблю свою страну. Горжусь нашими спасателями», — эмоционально выразилась артистка.

Напомним, недавно ведущая Маричка Довбенко сообщила о «прилете» по ее дому. Блогерша также показала ужасающие последствия обстрела.

Новости партнеров