Тарабарова после ночной атаки на Киев со слезами на глазах вспомнила важные моменты своей жизни

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Российский обстрел Киева, в результате которого были повреждены Успенский собор Киево-Печерской лавры и киностудия Довженко, больно отразился на сердце певицы Светланы Тарабаровой.

Артистка поделилась своими эмоциями после трагической ночи, когда под ударом оказались знаковые для столицы места. По словам Тарабаровой, некоторые из поврежденных объектов связаны с особыми моментами её жизни. Певица призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая события прошлого. Особенно ее поразила новость о последствиях атаки для Успенского собора. Также болью откликнулись новости о разрушении других важных локаций Киева.

«Хотела немного рассказать о „своем Киеве“. О величественном Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где я, уже став взрослой, в 2009 году приняла крещение. О Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, где мы снимали множество телевизионных проектов и наш самый масштабный клип — „Манифест“. О невероятной школе А+ в Комфорт Тауне, где мы записывали с детьми хорошие песни и ставили яркие спектакли… Больно», — написала исполнительница.

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Сообщение Светланы Тарабаровой

Тарабарова не скрывала, что переживает из-за каждого нового удара по украинским городам. Она отметила, что эти эмоции накапливаются годами, а новые трагедии только усиливают боль за родную страну и людей.

«А ещё постоянно — мой Херсон, мой Днепр, мой Харьков… Честно, пишу это — и на глазах слёзы… И пока детей нет рядом, даже не пытаюсь их сдерживать. Возможно, это сработает как терапия. А потом дети придут, я по кусочкам соберу себя с пола и пойду жить, любить и верить, что мы и наши дети сможем выстоять, сохранить и восстановить все то, что нам так дорого», — призналась певица.

Пост артистки собрал немало отзывов от подписчиков, которые поддержали её и поделились собственными переживаниями в связи с очередной атакой врага. Многие согласились с тем, что разрушение культурных и духовных символов Украины воспринимается особенно болезненно.

Напомним, недавно звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес сообщила о вражеском «прилете» в её двор и эмоционально раскритиковала россиян.

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