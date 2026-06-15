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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
463
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У "Трухи" мог появиться новый владелец: Стерненко раскрыл подробности

Крупнейший Telegram-канал Украины «Труха» мог сменить владельца.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Сергей Стерненко

Сергей Стерненко / © ТСН

Крупнейший украинский Telegram-канал «Труха», вероятно, сменил владельца.

Об этом сообщил общественный деятель и советник Министра обороны Украины Сергей Стерненко со ссылкой на собственные источники.

По неофициальным данным, им стал Николай Удянский. Как сообщают СМИ, он может иметь гражданство Российской Федерации.

По словам Сергея Стерненко, несмотря на смену руководства, формальным администратором паблика продолжает оставаться Максим Лавриненко. Также отмечается, что около двух недель назад с Лавриненко во Львове произошли некоторые приключения.

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

«Вопрос: допустим ли, что во время войны кто-либо, в том числе лица с паспортом РФ, могут приобрести крупнейший телеграмм-канал в Украине?», — отметил Стерненко.

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Николай Удянский / © Telegram / Сергей Стерненко

Напомним, ранее Сергей Стерненко сообщал, что в Иркутской области России 15 июня произошла серьезная авиакатастрофа. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился вблизи города Свирска.

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Дата публикации
Количество просмотров
463
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