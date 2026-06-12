Россия атаковала энергетику Украины: погиб работник, ранен

ДТЭК

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После российского обстрела одной из ТЭС ДТЭК погиб работник, еще один ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Россия атаковала ТЭС ДТЭК — что известно

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления», — отметили в ДТЭК.

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Также добавили, что из-за атаки оборудование ТЭС потерпело значительные разрушения. В настоящее время энергетики оценивают масштабы разрушений оборудования.

По данным компании, обстрел стал очередным в серии целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, с начала полномасштабного вторжения россия совершила уже около 230 атак на теплоэлектростанции ДТЭК.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях увеличить интенсивность атак по инфраструктурным объектам на территории Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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Ранее россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки повреждено оборудование компании ДТЭК, из-за чего сотни людей остались без света.

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