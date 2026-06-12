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Россия атаковала энергетику Украины: погиб работник, ранен
В результате атаки РФ на ТЭС ДТЭК погиб человек.
После российского обстрела одной из ТЭС ДТЭК погиб работник, еще один ранен.
Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.
Россия атаковала ТЭС ДТЭК — что известно
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления», — отметили в ДТЭК.
Также добавили, что из-за атаки оборудование ТЭС потерпело значительные разрушения. В настоящее время энергетики оценивают масштабы разрушений оборудования.
По данным компании, обстрел стал очередным в серии целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, с начала полномасштабного вторжения россия совершила уже около 230 атак на теплоэлектростанции ДТЭК.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях увеличить интенсивность атак по инфраструктурным объектам на территории Украины.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.
Ранее россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки повреждено оборудование компании ДТЭК, из-за чего сотни людей остались без света.