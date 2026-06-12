ВСУ перерезали сухопутные пути в Крым, а «Мадяр» объявил о полной изоляции полуострова: что известно

Удары ВСУ по Крыму

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Временно оккупированный украинский Крым, который российские захватчики годами превращали в свою главную тыловую базу для обеспечения южной группировки войск, в настоящее время оказался на грани полной транспортной и инфраструктурной катастрофы.

Силы обороны Украины в рамках планомерной кампании так называемых «средних ударов» последовательно и упорно наносят удары по военной логистике противника. На сегодняшний день на полуострове не осталось ни одного неповрежденного сухопутного пути, а для тысяч россиян и немногочисленных туристов Крым превратился в глухую ловушку, выбраться из которой с каждым днем становится все сложнее.

Все подробности масштабной осады — в репортаже корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

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Пустые города и вечерние очереди за бензином

В эфире крымских пабликов всё чаще появляются шокирующие для россиян кадры — на полуострове фактически исчезло автомобильное топливо, а редкие счастливцы, которым чудом удалось заправить бак, показывают совершенно опустевшие улицы городов. Местные проукраинские жители в Евпатории уже даже открыто иронизируют по этому поводу.

Вместо этого у работающих АЗС выстроились гигантские длинные очереди из сотен автомобилей. Люди вынуждены приезжать и занимать очередь с вечера или посреди ночи, однако никакой гарантии, что топлива хватит всем, никто не дает. Российские бензовозы сейчас пытаются прорваться на полуостров с материковой части РФ через полностью разрушенные мосты и автотрассы, большинство из которых уже находится под прямым огневым контролем украинских беспилотных систем.

Одной из первых под массированные удары попала стратегическая трасса Р-280, которую Кремль пафосно называет «Новороссия». Эта дорога ведет из Ростова-на-Дону через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь прямо в Крым. Она была основной логистической артерией оккупантов после того, как украинские силы существенно повредили Керченский мост.

Что известно о кампании в Крыму

Как отмечают в военном руководстве, в настоящее время продолжается скоординированная масштабная кампания, которую вице-премьер и министр обороны Михаил Федоров официально назвал «логистическим локдауном». На начальном этапе украинские дроны и ракеты планомерно «гасили» и выжигали российские системы ПВО и радиолокационные станции по всему полуострову, открывая чистое небо для регулярных «мидл-страйков».

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Вслед за этим удары были перенаправлены на мосты, переправы и железнодорожные узлы на въезде в Крым. Параллельно серия взрывов полностью заблокировала работу Мариупольского порта, лишив врага возможности перебрасывать технику по морю. Окончательную цель этой операции четко и бескомпромиссно озвучил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровди.

Роберт «Мадяр» Бровди, командующий Силами беспилотных систем ВСУ: «В ближайшее время мы полностью изолируем Крым. В течение следующего месяца Украина получит стопроцентный контроль над главной логистической магистралью».

Только за последнюю неделю Чонгарский мост был окончательно выведен из строя в результате точных украинских ударов. Аналогичные разрушения зафиксированы на мосту между Геническом и Арабатской стрелкой, на ключевых маршрутах в районе Армянска–Перекопа, а также на нескольких важных переправах через Северо-Крымский канал. Российские командиры в панике пытались перенаправить колонны через Армянск, однако украинская разведка лаконично констатировала: «Армянский мост также серьезно поврежден, повторного поражения он пока даже не требует».

Охота на «тяжелых зебр» и истерика в Севастополе

Параллельно в «серой зоне» продолжается круглосуточная охота на любой транспорт, на котором оккупанты пытаются доставить боекомплект и дизельное топливо для передовых подразделений. Из-за разрушенных дорог возле спешно сооруженных понтонных переправ постоянно возникают пробки из десятков военных грузовиков, которые становятся идеальными мишенями для украинских FPV-дронов. Только в районе Армянска на такой переправе скопилось около 50 российских машин с топливом и боекомплектом — большая часть колонны была мгновенно уничтожена точечными ударами.

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Чтобы хоть как-то замаскировать технику от систем автонаведения и искусственного интеллекта украинских беспилотников, российские военные придумали абсурдный метод — они начали раскрашивать огромные топливозаправщики и камазы в черно-белую полоску под «зебру». Однако сами же российские военные корреспонденты и Зет-пропагандисты откровенно насмехаются над этим изобретением командования: «Спрятать такой гигантский грузовик под зебру можно разве что в стаде других таких же глупых зебр в африканской саванне, а на украинской трассе они выделяются как нельзя лучше». Не спасают ситуацию и наспех сваренные антидроновые сетки-мангалы.

Тем временем в Севастополе уже несколько дней подряд почти без перерыва звучит сирена воздушной тревоги, а по ночам регулярно взрываются очередные секретные склады с боеприпасами. Россияне, незаконно переселившиеся в Крым после 2014 года, в панике сворачивают бизнес, распродают за бесценок имущество и открыто заявляют на камеру: «Похоже на то… что настало крайнее время убираться отсюда».

На полуострове официально разразился полномасштабный гуманитарный и инфраструктурный кризис. Городской транспорт стоит, а на полках супермаркетов с каждым днем все больше пустоты — испуганное население массово скупает крупы и консервы в предчувствии тотального дефицита. Все остатки топлива оккупационная администрация принудительно изъяла для нужд армии, однако и эти резервы стремительно тают под ежедневными ударами Сил обороны.

Военные эксперты отмечают: если украинская кампания «средних ударов» будет продолжаться такими же темпами, единственным и последним источником снабжения для всей группировки противника на юге останется Керченский мост, который в настоящее время лучше всего защищен ПВО. Однако не стоит исключать, что у украинского Генерального штаба на этот объект уже подготовлены свои особые и очень яркие планы.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Крым в ловушке — «приезжие» в панике: ВСУ перерезали пути снабжения оккупантов

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