Карликовая галактика разрывается пополам: соседка Млечного Пути уничтожает свою младшую сестру

Большое Магелланово Облако разрывает Малу своей гравитацией / © ESO

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Международная команда исследователей обнаружила масштабные гравитационные возмущения в Малом Магеллановом Облаке, полностью изменяющие предыдущие представления ученых о ее структуре. Астрономы зафиксировали аномальное движение миллиардов звезд, разлетающихся в разные стороны со скоростью более 61 000 километров в час.

Об этом пишет Live Science.

Гравитационная битва соседних галактик

Малое и Большое Магеллановые Облака являются карликовыми галактиками, вращающимися вокруг Млечного Пути вроде спутников. Большая из них расположена на расстоянии около 160 000 световых лет от Земли, тогда как меньшая находится чуть дальше ее на расстоянии 200 000 световых лет.

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Меньшая галактика имеет в своем составе около 3 миллиардов звезд. Большое Магеллановое Облако значительно массивнее и содержит в 10 раз больше светил, что создает мощное гравитационное поле между этими космическими объектами. Для сравнения наш Млечный Путь насчитывает почти 200 миллиардов звезд.

Используя данные за 11 лет наблюдений, ученые заметили аномальное поведение светил по всей плоскости меньшей галактики. Почти все звезды двигаются наружу по юго-восточной и северо-западной оси, что прямо указывает на влияние большего соседа.

По прогнозам ученых, с такой скоростью звезды сместятся на несколько тысяч световых лет в течение следующих сотен миллионов лет. Этого будет достаточно для полного искажения структуры и раскола галактики еще до момента ее столкновения с нашей через 2 миллиарда 400 миллионов лет.

Изменение научных представлений и наблюдение

Из-за неудачного расположения позади большего соседа ученым всегда было сложно подробно картографировать эту карликовую галактику. Долгое время астрономы были твердо убеждены, что она вращается на месте подобно нашему Млечному Пути.

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Автор исследования Шриприя Виджаяшри сообщила, что новые данные бросают вызов давним предположениям о поведении этого космического объекта. Она стала первой ученой, доказавшей наличие таких возмущений абсолютно по всей плоскости галактики.

«Внутренние движения звезд в Малом Магеллановом Облаке обусловлены не упорядоченным вращением, а гравитационными возмущениями, вызванными неоднократными столкновениями с Большим Магеллановым Облаком в течение миллиардов лет», — пояснила ученая.

Успешное проведение этого исследования стало возможным благодаря использованию новейшего инфракрасного телескопа в чилийской пустыне Атакама. Собранный массив данных позволил исследователям увидеть эволюцию этой звездной системы в режиме реального времени.

"Когда я впервые увидела результаты, я была действительно поражена качеством измеренных движений звезд", - отметила соавтор исследования Мария-Роза Чиони.

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Напомним, на далекой планете обнаружили «каменные» облака , исчезающие вечером. Астрономы заявили, что это одно из самых четких наблюдений погодного цикла на горячем Юпитере.

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