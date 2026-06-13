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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА с севера Черниговщины вдоль границы с Беларусью — в направлении севера Киевщины.
Полтавщина: БпЛА — в направлении Лубнов.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.
Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.