Россия ударила по Украине с пяти направлений, атака до сих пор продолжается: где и что летит сейчас

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В ночь на 12 июня (от 18:00 11 июня) Россия атаковала Украину 117 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Орел, Курск, Миллерово — РФ, Чауда,

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Сейчас вражеский беспилотник зафиксирован на Сумщине, курс юго-западный (мимо н.п. Дубовязовка).

Кроме того, отмечается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях! Существует угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!

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Ранее беспилотники наблюдались на границе Харьковской и Сумской, курс юго-западный. Также БпЛА курсом на Кривой Рог с южного направления.

Напомним, в Киевской области тушили гигантский пожар, возникший вследствие попадания российского дрона в Бориспольском районе.

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