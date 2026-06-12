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- Украина
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Россия ударила по Украине с пяти направлений, атака до сих пор продолжается: где и что летит сейчас
Силы обороны Украины сбили и подавили 102 из 117 запущенных россиянами беспилотников, однако зафиксировано 14 попаданий. Сейчас боевая работа в воздушном пространстве Украины продолжается.
В ночь на 12 июня (от 18:00 11 июня) Россия атаковала Украину 117 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Орел, Курск, Миллерово — РФ, Чауда,
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Сейчас вражеский беспилотник зафиксирован на Сумщине, курс юго-западный (мимо н.п. Дубовязовка).
Кроме того, отмечается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях! Существует угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!
Ранее беспилотники наблюдались на границе Харьковской и Сумской, курс юго-западный. Также БпЛА курсом на Кривой Рог с южного направления.
Напомним, в Киевской области тушили гигантский пожар, возникший вследствие попадания российского дрона в Бориспольском районе.