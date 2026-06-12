В возрасте 47 лет умерла принцесса Таиланда: стали известны подробности

Принцесса Таиланда Баджракитиябха / © Getty Images

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Принцесса Таиланда Баджракитиябха Махидол, старшая дочь короля Маха Ваджиралонгкорна, скончалась после трех лет комы. Ей было 47 лет. Она умерла 11 июня, в больнице в Бангкоке, сообщило Управление королевского двора в своем заявлении.

Принцесса, юрист по профессии и одна из самых известных членов королевской семьи на мировой арене, была госпитализирована в декабре 2022 года после того, как потеряла сознание во время дрессировки собак. По данным Associated Press , у Баджракитиябхи была микоплазменная инфекция.

Дети короля Таиланда Маха Ваджиралонгкорна, принцесса Сириваннавари Нариратана (слева), принц Дипангкорн Расмиджоти (в центре) и принцесса Баджракитиябха Махидол (справа) / © Getty Images

Королевская семья редко сообщала о состоянии Баджракитиябхи. В августе 2025 года они сообщили, что ее медицинская команда «обнаружила серьезную инфекцию в кровотоке, что привело к назначению антибиотиков и препаратов для стимуляции артериального давления с целью поддержания его стабильного уровня». Врачи сообщили, что ее «легкие и почки функционируют при поддержке медицинских приборов и лекарств», говорится в заявлении.

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В мае члены королевской семьи заявили, что у Баджракитиябхи наблюдаются «нестабильные жизненные показатели, низкое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение и нарушения свертываемости крови».

Принцесса родилась 7 декабря 1978 года. Она изучала право в Университете Таммасат, а позже, в 2002 году, получила степень магистра права в Корнельском университете в Итаке, штат Нью-Йорк. Она также получила докторскую степень в Корнельском университете. Затем Баджракитиябха работала в миссии Таиланда при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, после чего вернулась в Таиланд, чтобы работать государственным прокурором. Она выступала за реформу системы правосудия, уделяя особое внимание усилиям по реабилитации женщин, находящихся в заключении.

Принцесса Таиланда Баджракитиябха / © Getty Images

Смерть Баджракитиябхи ставит под сомнение будущее тайской монархии, поскольку король официально не назвал преемника, пишет People. Его младший сын, 21-летний принц Дипангкорн Расмиджоти, считается предполагаемым наследником, поскольку сыновья имеют приоритет перед дочерьми. Однако Баджракитиябха рассматривалась как потенциальная наследница благодаря своей государственной службе. В Таиланде никогда не было правящей королевы, но в 1974 году страна приняла поправку, разрешающую правление женщин.

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