Взрывы в Симферополе 12 июня / © Крымский ветер

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В ночь на 12 июня на оккупированном полуострове Крым раздавались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Нижнегорском, Красногвардейском районах, в районе аэродрома «Саки», а также в Симферополе.

Видео опубликовали мониторинговые паблики и российские тг-каналы.

Взрывы и пожары в Симферополе 12 июня

Воздушная тревога была объявлена около полуночи. По информации пабликов, неизвестные БпЛА начали фиксировать над полуостровом в полночь и около 00:20 в Симферополе прозвучали первые громкие взрывы.

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Телеграмма-канал «Крымский ветер» сообщает, что над Симферополем и районом якобы активно работало российское ПВО, но половина ракет российской противовоздушной обороны просто упала в землю.

Российское ПВО так сбивало дроны, что либо от прилета, либо от падения обломков сбитого БПЛА возник сильный пожар в районе ГРЭС. Черные клубы дыма поднимаются вверх.

Дата публикации 09:09, 12.06.26 Количество просмотров 5 В Крыму — новые «прилеты»: в Симферополе горело и взрывалось

Пылало в районе аэродрома «Саки»

Кроме того, в Нижнегорском, Красногвардейском районах и в Новофедоровке, а именно в районе аэродрома «Саки», были слышны взрывы и стрельба. Вероятно, российские оккупанты пытались сбить дроны.

Также вспышки от взрывов наблюдались в районе поселка Гвардейское. Там тревога была объявлена с 00:25 до 01:26. После взрывов в поселке не было света.

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Воздушная тревога звучала в Севастополе. Сирены раздавались в 01:15, через час был отбой.

По состоянию на утро Украина не комментировала вероятную воздушную атаку на Крым.

Украина отрезает Крым — последние новости:

По данным Института изучения войны (ISW), Украина разрушает главные маршруты российской армии к аннексированному Крымскому полуострову. Украинские силы продолжают блокировать несколько мостов, поддерживающих наземные линии связи и соединяющие оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Ситуация для окупантов на юге все ухудшается. После успешных атак Украины российские войска уходят из Кинбурнской косы. По словам военных экспертов, есть все основания говорить о возможной блокаде Крыма.

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