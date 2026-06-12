Улитки нападают на грядки: как спасти растения без химикатов

Улитка / © Pexels

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Слизни и улитки относятся к числу самых распространенных вредителей в саду и на огороде, особенно в прохладную и дождливую погоду. Они обгрызают листья, повреждают молодые побеги и могут за считанные часы уничтожить только что высаженные растения.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Эксперты советуют сдерживать их численность естественными способами. Лучше всего они чувствуют себя во влажных затененных местах с густой растительностью, мульчей и растительными остатками.

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Для защиты грядок рекомендуется устанавливать вокруг растений специальные барьеры. Для этого подойдут медные ленты, крупнозернистый песок, гравий, овечья шерсть или защитные гранулы, которые затрудняют передвижение вредителей.

Эффективным способом остается и ручной сбор. Лучше всего осматривать участок после дождя, в вечерние часы или ранним утром. Также можно оставлять на земле доски или камни — под такими укрытиями слизни часто прячутся днем.

Среди органических методов специалисты выделяют использование микроскопических нематод, которые уничтожают молодых слизней в почве. Такой вариант безопасен для людей, домашних животных и полезных насекомых, однако требует достаточно влажной почвы и температуры выше +5 °C.

Сократить популяцию вредителей помогают и их естественные враги — ежи, лягушки, жабы, птицы и жуки-жужелицы. Чтобы привлечь их на участок, можно обустроить небольшие водоемы, компостные кучи или укрытия из веток и листьев.

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Кроме того, следует регулярно убирать растительные остатки и другие укромные места, где могут селиться моллюски. Слизней и улиток меньше привлекают такие растения, как лаванда, шалфей и фенхель.

Специалисты отмечают, что слизни и улитки играют важную роль в природе: они помогают разлагать органические остатки и служат источником пищи для многих животных. Поэтому главная цель садоводов — не полное уничтожение этих обитателей сада, а контроль их численности без ущерба для урожая.

Напомним, ранее мы сообщали, что для того, чтобы гортензии радовали крупными цветками до конца сезона, важно выполнить несколько простых действий уже в июне. Некоторые из них часто игнорируют даже опытные садоводы.

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