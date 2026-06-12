Равлики атакують грядки: як врятувати рослини без хімії

Равлик / © Pexels

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Слимаки та равлики належать до найпоширеніших шкідників у саду та на городі, особливо коли погода прохолодна й дощова. Вони об’їдають листя, пошкоджують молоді пагони та можуть за лічені години знищити щойно висаджені рослини.

Про це повідомило видання Newsweek.

Експерти радять стримувати їхню кількість природними способами. Найкомфортніше вони почуваються у вологих затінених місцях із густою рослинністю, мульчею та рослинними рештками.

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Для захисту грядок рекомендують облаштовувати навколо рослин спеціальні бар’єри. Для цього підійдуть мідні стрічки, грубозернистий пісок, гравій, овеча вовна або захисні гранули, які ускладнюють пересування шкідників.

Дієвим способом залишається і ручне збирання. Найкраще оглядати ділянку після дощу, у вечірні години або рано-вранці. Також можна залишати на землі дошки чи камені — під такими укриттями слимаки часто переховуються вдень.

Серед органічних методів фахівці виділяють використання мікроскопічних нематод, які знищують молодих слимаків у ґрунті. Такий варіант безпечний для людей, домашніх тварин і корисних комах, однак потребує достатньо вологої землі та температури вище +5 °C.

Скоротити популяцію шкідників допомагають і їхні природні вороги — їжаки, жаби, ропухи, птахи та жуки-жужелиці. Щоб привабити їх на ділянку, можна облаштувати невеликі водойми, компостні купи або укриття з гілля та листя.

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Крім того, варто регулярно прибирати рослинні залишки та інші схованки, де можуть оселятися молюски. Менше приваблюють слимаків і равликів такі рослини, як лаванда, шавлія та фенхель.

Фахівці наголошують, що слимаки й равлики відіграють важливу роль у природі: вони допомагають розкладати органічні рештки та є джерелом їжі для багатьох тварин. Тому головна мета садівників — не повне знищення цих мешканців саду, а контроль їхньої чисельності без шкоди для врожаю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щоб гортензії тішили великими квітами до кінця сезону, важливо виконати кілька простих дій уже в червні. Деякі з них часто ігнорують навіть досвідчені садівники.

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