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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
180
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1 хв

Принцеса Мадлен відсвяткувала 44-річчя: королівський палац поділився її новим фото

Шведська принцеса Мадлен нещодавно відсвяткувала день народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Мадлен

Принцеса Мадлен / © Шведська королівська родина/Instagram

Королівський палац опублікував фотографію іменинниці у Instagram.

"Її Королівській Високості принцесі Мадлен виповнюється 44 роки", - написали у підписі під фотографією. Автором знімка стала фотографка Лінда Брострем.

Принцеса Мадлен / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Мадлен / © Шведська королівська родина/Instagram

На фото принцесу Мадлен зазнімковано у кремовому блейзері та джинсах. У неї розпущене волосся, на обличчі гарний макіяж, волосся укладене гарними локонами, у вухах у неї були сережки-кільця і золотий ланцюжок з підвіскою на шиї.

Принцеса Мадлен — друга дочка та третя дитина короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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