Принцеса Мадлен відсвяткувала 44-річчя: королівський палац поділився її новим фото

Принцеса Мадлен / © Шведська королівська родина/Instagram

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Королівський палац опублікував фотографію іменинниці у Instagram.

"Її Королівській Високості принцесі Мадлен виповнюється 44 роки", - написали у підписі під фотографією. Автором знімка стала фотографка Лінда Брострем.

Принцеса Мадлен / © Шведська королівська родина/Instagram

На фото принцесу Мадлен зазнімковано у кремовому блейзері та джинсах. У неї розпущене волосся, на обличчі гарний макіяж, волосся укладене гарними локонами, у вухах у неї були сережки-кільця і золотий ланцюжок з підвіскою на шиї.

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Принцеса Мадлен — друга дочка та третя дитина короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії.

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