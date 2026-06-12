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Принцеса Мадлен відсвяткувала 44-річчя: королівський палац поділився її новим фото
Шведська принцеса Мадлен нещодавно відсвяткувала день народження.
Королівський палац опублікував фотографію іменинниці у Instagram.
"Її Королівській Високості принцесі Мадлен виповнюється 44 роки", - написали у підписі під фотографією. Автором знімка стала фотографка Лінда Брострем.
На фото принцесу Мадлен зазнімковано у кремовому блейзері та джинсах. У неї розпущене волосся, на обличчі гарний макіяж, волосся укладене гарними локонами, у вухах у неї були сережки-кільця і золотий ланцюжок з підвіскою на шиї.
Принцеса Мадлен — друга дочка та третя дитина короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії.
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