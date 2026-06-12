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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Тейлор Свіфт оригінальною сукнею підкреслила стрункі ноги на прем'єрі фільму "Історії іграшок 5"

Американська співачка зачарувала образом у вбранні від Erdem на кіноподії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт стала гостею прем’єри анімаційного фільму «Історія іграшок 5», яка відбулася у театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Оригінальна пісня артистки «I Knew It, I Knew You» увійшла до саундтреку стрічки.

Для червоної доріжки співачка обрала оригінальну мінісукню з осінньої колекції 2026 бренду Erdem, яка поєднала романтичні мотиви та елементи сучасного кутюру.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Вбрання мало корсетний верх світло-сірого відтінку з флористичною вишивкою срібними лелітками, відкритими плечима і декоративними бантами під пахами. А спідниця архітектурної форми, яка була оздоблена вставками з квітковими принтами і мала необроблений нижній край, чудово підкреслила стрункі ноги Тейлор.

Аутфіт Свіфт доповнила лаконічними босоніжками карамельного відтінку на шпильках і з тонкими ремінцями. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а шию золотим ланцюжком з підвіскою. Зірка зробила милу зачіску з чубчиком і макіяж з чорними стрілками та червоною помадою.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт і її наречений Тревіс Келсі сходили на побачення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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