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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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59
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ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 13 червня та прогнози букмекерів

У третій ігровий день Мундіалю відбудуться два поєдинки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Уболівальники збірної США

Уболівальники збірної США / © Associated Press

У суботу, 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться третій ігровий день — уболівальники побачать два матчі стартового туру.

Відкриє ігровий день поєдинок у групі D між збірними США та Парагваю. Зустріч на "SoFi Stadium" у місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Крім американців і парагвайців, у цьому квартеті також змагаються збірні Австралії та Туреччини, які очний матч першого туру проведуть у неділю, 14 червня, о 07:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч США — Парагвай

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну США. На перемогу однієї з господарок Мундіалю можна поставити з коефіцієнтом 2,14. Нічия — 3,28. Виграш Парагваю — 3,88.

В іншому поєдинку цього ігрового дня сильнішого визначатимуть збірні Катару та Швейцарії. Матч відбудеться на стадіоні "Levi's" в американському місті Санта-Клара, початок — о 22:00 за київським часом.

Катар і Швейцарія виступають у групі B. У іншому матчі стартового туру цього квартету Канада, яка є однією з трьох країн-господарок ЧС-2026, поміряється силами з командою Боснії та Герцеговини (12 червня, 22:00).

Прогноз букмекерів на матч Катар — Швейцарія

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають Швейцарію. На перемогу "хрестоносців" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,23. Нічия — 6,50. Виграш Катару стане величезною сенсацією — 15,00.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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