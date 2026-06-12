ФІФА заборонила форму учасника ЧС-2026 — що на ній зображено

Збірна Гаїті / © Associated Press

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ФІФА заборонила ігрову форму збірної Гаїті, в якій команда планувала виступити на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє видання ESPN.

Виробник екіпірування Saeta представив комплект, на якому зображена сцена фінальної битви Гаїтянської революції (1791–1804 роки). Унаслідок повстання рабів 1804 року відбулося проголошення незалежності держави Гаїті.

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На нижній частині футболки збірної Гаїті помітно, як група людей тримає біло-червоний прапор. Багато людей у Мережі сплутали його зі стягом Польщі, проте насправді це було перше знамено Гаїті, яке підняли після здобуття незалежності країни 1804 року.

Однак у ФІФА вирішили, що цей елемент може трактуватися як політичний символ, та змусили збірну Гаїті прибрати його з форми, в якій команда вже встигла зіграти товариський матч проти Перу.

Компанія-виробник форми вже повідомила ФІФА, що внесе необхідні зміни, та наголосила, що зображення не мало політичного характеру, а було задумане як історична данина людям, які вплинули на розвиток країни.

Для Гаїті це вже другий випадок за останній час, коли міжнародні спортивні організації вимагають прибрати історичні символи з офіційної атрибутики. Раніше подібна ситуація виникла з формою для церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор — тоді вимагали прибрати зображення одного з ключових діячів боротьби за незалежність країни.

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На ЧС-2026 збірна Гаїті зіграє у групі C з Шотландією, Бразилією та Марокко.

Для збірної Гаїті це другий в історії Мундіаль. Уперше команда брала участь у ЧС 1974 року й тоді посіла останнє місце в групі з Італією, Польщею та Аргентиною.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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