Курйозний мем на ЧС-2026: пояснення арбітром червоної картки завірусилося в Мережі

Мексика — ПАР / © Associated Press

Реклама

Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Мексики та ПАР подарував новий курйозний мем.

Головний арбітр поєдинку бразилець Вілтон Сампайо показав три червоні картки: у південноафриканців були вилучені з поля Яя Сітоле та Тембу Зване, а у мексиканців — центральний захисник Сезар Монтес.

Своє рішення щодо червоної картки для Зване рефері пояснював через мікрофон. Однак, чи то через не дуже впевнену англійську, чи то через нерозуміння такого покарання, гравці ПАР слухали пояснення від Сампайо з красномовними виразами обличчя.

Реклама

Відео швидко завірусилося в Мережі, а вболівальники створили чималу кількість смішних мемів.

Реакція гравців збірної ПАР на червону картку

Реакція гравців збірної ПАР на червону картку

Реакція гравців збірної ПАР на червону картку

Збірна Мексики обіграла команду ПАР з рахунком 2:0. Голами відзначилися Хуліан Кіньйонес та Рауль Хіменес.

В іншому матчі стартового туру групи A збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над командою Чехії — 2:1.

У другому турі Мексика 19 червня зіграє з південнокорейцями, а ПАР 18 червня позмагається з Чехією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Реклама

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Новини партнерів