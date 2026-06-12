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Інстаграм Михайла Поплавського

Про старт підготовки до премії під час брифінгу в Університеті культури офіційно оголосили автор ідеї, генеральний продюсер та меценат проєкту Михайло Поплавський разом із співорганізатором церемонії, народним артистом України Павлом Зібровим. Наразі команда професіоналів активно працює над проєктом: затверджено номінації, розробляється сценографія, а експертна рада вже приймає заявки та проводить відбір кандидатів.

«Українська пісня року — це мегапроєкт, який понад 20 років пропагує українську пісенну культуру та формує українську ідентичність.

Цьогорічна премія об’єднає на одній сцені легендарних артистів та молодих виконавців, які сьогодні представляють країну на міжнародній арені, роблять вагомий внесок у підтримку Збройних сил України, борються за незалежність і підтримують дух нації. Окрім співаків, почесні відзнаки отримають автори музичного контенту — поети та композитори», — зазначив засновник «Української пісні року» Михайло Поплавський.

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Експертна рада працює під головуванням народного артиста України, професора Павла Зіброва. Заступники голови ради — заслужений артист України Олексій Шпортько та заслужений артист України, професор Андрій Князь.

Інстаграм Михайла Поплавського

При виборі переможців експерти враховуватимуть:

Популярність: ротації на радіо, присутність на цифрових музичних платформах і соцмережах.

Культурний внесок: розвиток та популяризація української пісні.

Громадянську позицію: участь у благодійних заходах та концертна діяльність на підтримку ЗСУ.

Основні номінації премії: «Гордість української пісні», «Легенда української пісні», «Душа української пісні», «Надія української пісні», «Гарант української пісні» та інші.

Інстаграм Михайла Поплавського

Історія проєкту: від телеефірів до Книги світових рекордів Гіннеса

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2004 рік: На телебаченні стартував проєкт «Наша пісня». У часи, коли інформаційний простір був перенасичений російським контентом, Михайло Поплавський разом з однодумцями публічно заявив про місію зберегти й розвивати українську пісню.

2012 рік: Телемарафон «Пісня об’єднує нас!» увійшов до Книги світових рекордів Гіннеса як найтриваліший музичний марафон національної пісні у прямому ефірі. Він тривав 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд безперервно та транслювався у 150 країнах світу.

Інстаграм Михайла Поплавського

2017 рік: Грандіозна церемонія нагородження успішно пройшла у Варшаві та транслювалася на Польському телебаченні.

2019–2022 роки: Церемонії вражали глядачів оригінальністю та масштабністю. У 2021 році премія пройшла у Всесвітній день вишиванки під гаслом «Тримаймо разом українську хвилю!».

16 лютого 2022 року — в День єднання українців — у Національному палаці мистецтв «Україна» відбулася ювілейна церемонія нагородження Національної музичної премії «Українська пісня року».

Церемонія нагородження стане знаковою подією у відзначенні 35-річчя Незалежності України та ще одним свідченням того, що українська пісня продовжує об’єднувати покоління, надихати націю та представляти Україну світові.

Інстаграм Михайла Поплавського

«Я щасливий, що сьогодні, у 35-у річницю Незалежності України, звучать легендарні пісні талановитих українських композиторів та поетів-піснярів, які писали й пишуть про Україну. Через українську пісню ми виховуємо почуття патріотизму у молоді, популяризуємо українську мову та підтримуємо молодих виконавців, консолідуємо українське суспільство. За цим майбутнє!

Без української культури, пісні, мови — немає нації. Тримаймо разом українську хвилю! Слава Україні!» — сказав Михайло Поплавський.

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