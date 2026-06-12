Посеред дня РФ атакує один з обласних центрів: лунають вибухи, «приліт» у торгівельний центр

Вибух. / © Associated Press

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Російські безпілотники вдень 12 червня вдарили по Запоріжжі. Під удар потрапив торговельний центр.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Під ворожий удар потрапив торговельний центр обласного центру. Також пошкоджено автомобілі на парковці поруч», — йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, постраждала одна жінка. У неї осколкове поранення. Стан потерпілої не тяжкий.

Зауважимо, у Запоріжжі ще о 06:20 було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про безпілотники. Окрім того, існувала загроза балістики. Вибухи гриміли після 10:00.

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ атакувала Миколаїв - були вибухи. Через атаку безпілотників у місті пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. Окрім того, постраждав чоловік.

Зауважимо, що Миколаїв перебував під обстрілом і вночі. Пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі.

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