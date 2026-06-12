Посреди дня РФ атакует один из областных центров: раздаются взрывы, «прилет» в торговый центр

Взрыв. / © Associated Press

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Российские беспилотники днем 12 июня ударили по Запорожью. Под удар попал торговый центр.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Под вражеский удар попал торговый центр областного центра. Также повреждены автомобили на парковке рядом», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пострадала одна женщина. У нее осколочное ранение. Состояние потерпевшей не тяжелое.

Заметим, в Запорожье еще в 06:20 была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали о беспилотниках. Кроме того, была угроза баллистики. Взрывы гремели после 10:00.

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Николаев – были взрывы. Из-за атаки беспилотников в городе повреждены здания транспортного предприятия и автомобили. Кроме того, пострадал мужчина.

Заметим, что Николаев находился под обстрелом и ночью. Повреждены 14 частных домов и два автомобиля.

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