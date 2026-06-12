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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2975
Время на прочтение
1 мин

Посреди дня РФ атакует один из областных центров: раздаются взрывы, «прилет» в торговый центр

В Запорожье уже несколько часов раздаются сирены из-за угрозы враждебных БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Российские беспилотники днем 12 июня ударили по Запорожью. Под удар попал торговый центр.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Под вражеский удар попал торговый центр областного центра. Также повреждены автомобили на парковке рядом», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадала одна женщина. У нее осколочное ранение. Состояние потерпевшей не тяжелое.

Заметим, в Запорожье еще в 06:20 была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали о беспилотниках. Кроме того, была угроза баллистики. Взрывы гремели после 10:00.

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Николаев были взрывы. Из-за атаки беспилотников в городе повреждены здания транспортного предприятия и автомобили. Кроме того, пострадал мужчина.

Заметим, что Николаев находился под обстрелом и ночью. Повреждены 14 частных домов и два автомобиля.

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Дата публикации
Количество просмотров
2975
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