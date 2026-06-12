Лето вышло из чата: в Украине температура упала до нуля, в регионах объявили об опасности (карта)

Погода в Украине

Реклама

В Украине 12 июня резко ухудшились погодные условия. В некоторых областях зафиксировали существенное похолодание, а в Карпатах температура упала до нуля.

Об этом информируют горные спасатели Прикарпатья.

«По состоянию на 08:00 12.06.2026 на горе Поп Иван облачно, туман, дождь, ветер северо-западный, 12 м/с., температура воздуха 0°C.», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее синоптики предупреждали украинцев об опасных метеорологических явлениях по Украине — сильных ливнях, грозах и шквальном ветре.

«12 июня ночью в западных (кроме Волынской) днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях сильные дожди; днем в Украине, кроме запада, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — отметили в Украинском гидрометцентре.

Речь идет об уровне опасности — желтый, поэтому украинцев призывают быть осторожными.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Реклама

© Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 июня

Синоптики Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу Украину накроет сильное похолодание. В частности, в западных областях похолодает до +11–15°, но на большей части Украины в течение дня будет от 24° до 28° тепла.

О падении температуры среди лета сообщал метеоролог Игорь Кибальчич. По его прогнозу, летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами и местами градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7 °C.

Новости партнеров