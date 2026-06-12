Победитель шоу "Караоке на майдані" спустя 9 лет вернулся на шоу и рассмешил: "Ели майонез целый год"

Караоке на майдані — Игорь Кондратюк и Дима Прокопов / © Партия регионов

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Новый выпуск «Караоке на майдані» уже в это воскресенье, 14 июня, подарит зрителям приятную ностальгию.

Так, на сцену выйдет певец Dima Prokopov. Звездный гость триумфировал в легендарном проекте 2017 года. И теперь его возвращение продолжает добрую традицию шоу приглашать на съемки участников прошлых лет, оставивших яркий след в истории программы.

Артист, оглянувшись назад, с улыбкой вспомнил один из самых забавных моментов после победы в родном городе, когда получил главный приз — новенький автомобиль с багажником, забитым майонезом. Дима признался, что тогда не знал, куда деть этот продукт, и пошутил: «Майонеза было много — ел его весь Каменец целый год».

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Дима Прокопов на «Караоке на майдані» / © Партия регионов

Сегодня Dima Prokopov — уже известный украинской аудитории исполнитель, однако участие в «Караоке на майдані» стало для него символическим возвращением к истокам. Во время съемок он исполнил песню «Зробіть гучніше», которую зрители подхватили вместе с ним.

Помимо музыкальной составляющей, новый сезон проекта преследует и благотворительную цель — сбор средств в поддержку ветеранов и реабилитационного центра «Титанові». Телеканал ТЕТ и «Королівський смак» продолжают свою социальную миссию.

Кстати, съемки следующего выпуска состоятся 27 июня в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве, а премьера с Димой Прокоповым состоится в воскресенье, 14 июня, на телеканале ТЕТ.

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