Переможець "Караоке на майдані" через 9 років повернувся на шоу і насмішив: "Їли майонез цілий рік"

Караоке на майдані - Ігор Кондратюк і Dima Prokopov / © Прес-служба каналу ТЕТ

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Новий випуск «Караоке на майдані» вже цієї неділі, 14 червня, подарує глядачам приємну ностальгію.

Так, на сцену вийде співак Dima Prokopov. Зірковий гість тріумфував на легендарному проєкті 2017 року. І тепер його повернення продовжує добру традицію шоу запрошувати на знімання учасників минулих років, які залишили яскравий слід в історії програми.

Артист, озирнувшись назад, з усмішкою згадав один із найкумедніших моментів після перемоги у рідному місті, коли забрав головний приз — новеньке авто із заповненим майонезом багажником. Діма зізнався, що тоді не знав куди подіти продукт й віджартувався: «Було багато майонезу — їли всім Кам’янцем цілий рік».

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Dima Prokopov на «Караоке на майдані» / © Прес-служба каналу ТЕТ

Сьогодні Dima Prokopov уже відомий українській аудиторії виконавець, однак участь у «Караоке на майдані» стала для нього символічним поверненням до витоків. Під час знімань він виконав пісню «Зробіть гучніше», яку глядачі підхопили разом із ним.

Окрім музичної складової, новий сезон проєкту має й благодійну мету — збір коштів на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». Телеканал ТЕТ та «Королівський смак» продовжує соціальну місію.

До слова, знімання наступного випуску відбудуться 27 червня об 11:00 на Контрактовій площі в Києві, а прем’єру з Dima Prokopov покажуть у неділю, 14 червня, на телеканалі ТЕТ.

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