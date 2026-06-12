Солістка "Лісапетного батальйону" розкрила гонорари гурту та пригадала їхні перші заробітки

Наталія Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

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Солістка «Лісапетного батальйону» Наталія Фаліон відверто розсекретила, на яких умовах колектив заробляв у перші роки існування та скільки артисти отримують за виступи нині.

За словами співачки, шлях до популярності був далеким від гучних контрактів і великих гонорарів. Перші концерти гурт давав у селах і колгоспах, де грошей часто бракувало. Втім, без винагороди музиканти не залишалися. Замість коштів їм нерідко віддячували продуктами або допомагали з концертним вбранням. Вони погоджувалися на такі умови, адже головним було продовжувати виступати та розвивати колектив.

«Перші наші спроби були в колгоспах. Ми приїжджали туди співати і говорили: „Щось дайте нам. Хоч мішок гречки“. Розділили всім по п’ять кілограмів гречки, такі щасливі. Тоді отримували якихось 50 гривень, потім 100. Тоді запрошують на концерт, а я кажу: „Так, якщо туфлі нам концертні пошиєте, бо у нас нема“. Все пошили. Як для артистів наші гонорари дуже смішні, а от як самодіяльності нам заздрять, що ми маємо якусь копійку», — поділилася Фаліон в інтерв’ю на каналі «Теща Гордона».

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Гурт «Лісапетний батальйон»

Водночас керівниця гурту наголосила, що значна частина зароблених коштів і сьогодні повертається у творчий процес. Витрати на професійне обладнання, запис нових пісень та організацію концертів залишаються чималими, тому реальний дохід артистів значно менший, ніж може здаватися з боку.

«Треба ж і благодійні, абсолютно безкоштовні концерти давати. А коли нас запрошують олігархи, то можна взяти більше, щоб усім вистачило. Колотимося, як тільки можемо. Ти ж маєш щось з того мати, бо це твоя робота, ти артист. Але ми задоволені тим, що маємо. Ми знаємо, що коли їдемо до села, не можуть бути дорогі квитки. Там люди не мають звідки взяти. У мене публіка своя, особлива, яка ніколи не жирувала», — пояснила виконавиця.

Гурт «Лісапетний батальйон»

Як зазначила артистка, у колективу немає фіксованого прайсу на виступи. Розмір гонорару залежить від формату заходу, можливостей організаторів та аудиторії, перед якою він виступає.

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