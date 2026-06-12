Ексдружина Остапчука розкрила суму компенсації від держави за зруйнований будинок після атаки РФ

Христина Горняк, зруйнований будинок / © instagram.com/kristygor

Реклама

Українська нотаріусиня та блогерка Христина Горняк повідомила, що отримала компенсацію від держави за пошкодження окупантами будинку, співвласницею якого залишається після розлучення з шоуменом Володимиром Остапчуком.

Як відомо, взимку цього року будинок у котеджному містечку поблизу Києва зазнав серйозних руйнувань через російський обстріл. Ударна хвиля пошкодила фасад, дах та вікна оселі, навколо якої вже тривалий час точаться майнові суперечки між колишнім подружжям. Нотаріусиня розповіла, що звернулася до державної програми «єВідновлення» й подала заявку на компенсацію збитків. Днями їй погодили виплату у розмірі 350 тисяч гривень.

«Мені затвердили повну суму, як єдиному власнику, який звернувся — 350 тис. грн за цією програмою. Тому, сподіваюся, скоро будинок буде знову мати гарний вигляд», — повідомила Христина.

Реклама

Зруйнований будинок Христини Горняк і Володимира Остапчука / © instagram.com/kristygor

У своєму фотоблогу Горняк показала кадри пошкодженого будинку після обстрілу, а також розповіла, що ще навесні організувала прибирання території, і додала фото. Тепер вона планує поступово розпочати відновлювальні роботи.

«Зараз ми живемо тут, в Україні, в таких реаліях. Та не скаржусь, дякую щодня нашим захисникам. На території будинку я вже зробила прибирання ще в березні. А також я вдячна, що є програма "єВідновлення", і я можу почати відновлювати ці пошкодження» — зазначила блогерка.

Зруйнований будинок Христини Горняк і Володимира Остапчука / © instagram.com/kristygor

За словами Христини, першочергово вона займеться заміною вікон, після чого планує ремонтувати дах та інші пошкоджені елементи будівлі. Крім того, у неї вже є готовий дизайн-проєкт інтер'єру, який вона хоче реалізувати в майбутньому.

«Зараз я буду займатись цим поступово, як встигну і зможу. Починаю з вікон, далі треба дах і я впевнена, що будинок скоро повернеться до свого першого виду! Завжди казала і буду казати: слова — це звук. Вони нічого не означають. Тільки дії мають сенс та вагу», — підкреслила Горняк.

Реклама

Сториз Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк офіційно повернула своє дівоче прізвище та зізналася, що більше не планує змінювати його навіть у разі нового шлюбу. Водночас її колишній чоловік Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та сином нині облаштовує життя в Канаді після переїзду з України.

Новини партнерів