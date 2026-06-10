Ексдружина Остапчука позбулася його прізвища через чотири роки після розлучення й зробила заяву

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

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Українська нотаріусиня та блогерка Христина Горняк поставила крапку в історії зі своїм колишнім чоловіком, ведучим Володимиром Остапчуком.

Так, тривалий час Христина носила прізвище ексобранця навіть після розлучення. Проте згодом вона захотіла остаточно позбутися його, аби розірвати будь-які зв’язки з Остапчуком. Врешті, зірка повідомила, що офіційно змінила паспортні дані й повернула собі дівоче прізвище. Про важливу подію вона розповіла в Instagram, де показала відповідний документ.

Христина не приховувала радості від цього кроку. Водночас знаменитість із гумором звернулася до свого майбутнього обранця та одразу озвучила одну важливу умову можливого шлюбу.

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«Привіт, коханий, якщо ти колись станешся в моєму житті, давай одразу домовимося, що в тебе буде найпрекрасніша дружина у світі, дуже турботлива, щира, відкрита, усміхнена, порядна і так далі, але прізвище ми залишимо вже моє, дівоче, без от цих усяких змін. Завчасно дякую за повагу до мого вибору», — пожартувала Христина.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Своєю чергою такі довгоочікувані зміни у документах Христина вирішила відсвяткувати смачною трапезою. Вона показала, як на літній терасі ресторану смакує їжею і засвітила келих.

«Ну що ж, вітайте, нарешті я знову офіційно Горняк! Хоча, ментально та в серці я завжди нею і залишалась! І це чудовий знак, чудовий день та і все чудово», — поділилася щастям блогерка.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Христина Горняк і Володимир Остапчук одружилися 2020 року, однак уже восени 2022-го розлучилися. Після розриву між колишнім подружжям неодноразово виникали суперечки, зокрема через спільне майно. Цьогоріч блогерка вперше відверто розповіла про причини розлучення, заявивши про емоційний тиск і зради під час шлюбу. Тим часом Остапчук створив нову сім’ю з Катериною Полтавською, з якою виховує сина та нещодавно емігрував до Канади. Христина вже розповіла, що буде з їхнім спільним будинком під Києвом, який пошкодила РФ.

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