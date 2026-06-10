Актор-воїн Ращук вийшов на зв’язок після скандального розлучення з ексдружиною та шокував реакцією

Володимир Ращук та Вікторія Білан

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Публічна історія розлучення актора Володимира Ращука та його колеги Вікторії Білан продовжує набирати оберти, нові деталі конфлікту та реакція актора після гучних заяв колишньої опинилися в центрі уваги соцмереж.

Історія навколо розриву пари не зникає з інформаційного простору. Підписники уважно стежать за кожним новим кроком обох сторін. Після різких заяв ексдружини актор довго не коментував ситуацію. У Мережі звернули увагу, що він не з’явився в публічній дискусії. Натомість обрав повну тишу та дистанцію від скандалу. Його перша поява після цього — короткий фрагмент із тренування.

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Володимир Ращук показав у Instagram-історіях відео зі спортзалу, де працював над фізичною формою. У кадрі він виглядав зосередженим і спокійним, не реагуючи на хвилю обговорень навколо його імені. Допис супроводив лаконічним підписом, який швидко розлетівся. Для багатьох це стало першою «мовчазною» відповіддю на гучні звинувачення.

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«Тільки вперед», — написав актор.

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Жодних пояснень або публічних заперечень щодо заяв колишньої дружини актор не надав. Його поведінка лише підсилила інтерес до ситуації, яка продовжує активно обговорюватися онлайн. Публіка розділилася у думках щодо того, чи це свідома стратегія мовчання, чи спроба не підживлювати конфлікт.

Згодом актор доповнив власні Instagram-історії ще декількома фото з тренажерного залу, які підкреслив філософським підписом. Коментувати розлучення знаменитість не поспішає.

«Тіло і дух знаходяться в стадії розвитку… Завжди», — поділився Володимир.

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Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Вікторія Білан раніше заявила, що суд офіційно розірвав шлюб, а сам процес супроводжувався напруженням між сторонами. Вона також стверджувала, що актор не з’явився на засідання, пояснивши це службою у війську, що, за її словами, не відповідало дійсності. Наразі, за спостереженнями, важко не зрозуміти, що актор дійсно уникнув засідання, поставивши в пріоритет особисті справи. Ситуація між колишнім подружжям залишається напруженою, а публічні заяви лише додають нових деталей до історії.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Білан публічно повідомила про офіційне завершення шлюбу з Володимиром Ращуком. Акторка емоційно прокоментувала період розриву, тоді як сам Ращук обмежився мовчанням.

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