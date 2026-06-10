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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
708
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова вперше за тривалий час показала 63-річну маму та доньку після довгої розлуки

Співачка не приховувала емоцій під час довгоочікуваної зустрічі з найріднішими за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Оля Полякова

Оля Полякова

Українська артистка Оля Полякова поділилася рідкісними сімейними кадрами та показала момент возз’єднання з мамою Світланою і старшою донькою Машею, яких не бачила вже тривалий час.

Зустріч родини відбулася у столиці Польщі. До Варшави кожна з них прилетіла з різних куточків світу. Сама Полякова прибула після відпочинку у Франції, її мама прилетіла з Великої Британії, а донька Маша — зі США, де нині живе разом із чоловіком-іноземцем і навчається. Компанію дівчині склав і її домашній улюбленець, якого вона взяла із собою в подорож.

«Усі приземляємося у Варшаві. Мама моя з Англії, Маша — з Бостона, Америка, а я — з Франції. Зараз зустрінемося й сядемо на потяг. Я свою дитину не бачила сто років», — поділилася співачка.

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Донька та мама Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Донька та мама Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Артистка зізналася, що з нетерпінням чекала на цю зустріч, адже давно не бачилася з донькою. Після прибуття родина нарешті зустрілася в аеропорту. Емоцій артистка не стримувала: дарувала обійми та цілунки. Також Полякова засипала рідних компліментами та зробила кілька пам’ятних світлин, якими й поділилася в Instagram.

Судячи зі сториз артистки, після зустрічі у Польщі родина планує продовжити подорож разом. Імовірно, кінцевим пунктом маршруту стане Україна, де вони зможуть провести більше часу одне з одним.

Нагадаємо, нещодавно Оля Поялкова потрапила у скандал після нового кліпу. Вона відтворила сцену з «розіп’яттям», розпалила дискусію в Мережі та вже відреагувала на закиди у богохульстві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
708
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