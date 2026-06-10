Голлівудська зірка родом з України вийшла заміж і зворушила церемонією в українському стилі

Марина Мазепа вийшла заміж / © instagram.com/marina_mazepa

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Українська акторка, модель та хореографка Марина Мазепа, яка будує кар’єру в Голлівуді, поділилася радісною новиною. Знаменитість уперше вийшла заміж.

29-річна зірка сказала омріяне «так» своєму обранцю під час романтичної церемонії за кордоном. Весілля відбулося на узбережжі серед мальовничих морських краєвидів. Першими кадрами з особливого дня Марина поділилася у своєму Instagram.

Для церемонії наречена обрала розкішну весільну сукню з глибоким декольте і корсетом, прикрашеним вишуканим декором у вигляді колосків з каміння. Образ доповнили довгий шлейф, велян та ніжний букет у рожевих відтінках. Тим часом чоловік акторки, якого вона не поспішає представляти публіці, постав перед гостями у стильному костюмі пастельно-рожевого кольору.

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Марина Мазепа вийшла заміж / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з чоловіком / © instagram.com/marina_mazepa

Під час святкування молодята змінили кілька образів. Зокрема, для першого танцю Марина перевтілилася у шовкові штани та боді, а сам виступ подружжя виконав босоніж, що додало моменту особливої щирості та романтики. За святковим столом Мазепа також змінювала сукні.

Особливу увагу привернули українські мотиви, які пара органічно вплела у святкову програму. Зокрема, наречена доповнила один з образів весільним білим вінком, а під час обміну обітницями молодята використали символічні прикраси у формі тризубів. Також у декорі та деталях церемонії можна було помітити елементи української орнаментики.

Марина Мазепа вийшла заміж / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа вийшла заміж

Зірка не приховувала, що в цей день її переповнювали емоції. За словами Марини, вона досі звикає до нового статусу та не може повірити, що стала дружиною.

«Мрія маленької дівчинки та свідомий вибір дорослої жінки. Цей момент нарешті настав. Тепер я дружина. І, чесно кажучи, досі не можу повірити, що маю щастя називати його своїм чоловіком», — поділилася акторка.

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Марина Мазепа вийшла заміж / © instagram.com/marina_mazepa

Шанувальники вже засипали молодят привітаннями та побажаннями щасливого сімейного життя.

Мої вітання! З найкращими побажаннями

Вітаю! Ти чарівна. Легкості вам в роботі над стосунками

Так гарно! І такі сильні, щирі та справжні емоції, що хочеться переглядати це знову і знову

Мої вітання, красуня! Щастя вам безмежного

До слова, молодята заручилися у лютому цього року. Тоді наречений Марини організував їй романтичний сюрприз і подарував каблучку з чималим діамантом.

Нагадаємо, нещодавно актор Артемій Єгоров одружився зі старшою на 15 років колегою Оленою Тимковою. Пара побаралася після понад 10 років стосунків і пояснила причини.

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