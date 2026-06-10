День, коли правда сама знайде дорогу: прогноз за оракулом Ленорман на 11 червня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходить під впливом карт Ключ — Місяць — Лист.

Загальна енергія дня

Це поєднання відповідей, емоційної глибини та важливої інформації. Сьогодні можуть надійти новини або відбутися розмови, які допоможуть розібратися у тому, що давно хвилювало.

День сприяє отриманню відповідей на запитання, які ви ставили собі останнім часом.

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Робота і фінанси

У професійній сфері можливі:

— важливі повідомлення

— вирішення старого питання

— нові домовленості

— прояснення робочої ситуації

Корисно працювати з документами, планами та довгостроковими проєктами.

Стосунки

У стосунках настає час щирості.

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Можливі:

— відверті розмови

— емоційні зізнання

— прояснення непорозумінь

— відновлення довіри

Слова сьогодні можуть мати особливу силу.

Психологічний стан

Інтуїція буде особливо гострою.

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Ви можете відчути відповідь ще до того, як почуєте її вголос.

Порада від Ленорман

Не уникайте важливих розмов.

Саме через них сьогодні приходять відповіді, які допомагають рухатися далі.

11 червня — це день, коли приховане поступово виходить на світло.

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І те, що ви дізнаєтеся сьогодні, може стати ключем до майбутніх рішень.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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