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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
1 хв

Телеведуча в сукні з 3D-квітами і глибоким декольте блиснула пишним бюстом

55-річна Падма Лакшмі сяяла на червоній доріжці в жіночному елегантному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Падма Лакшмі

Падма Лакшмі / © Getty Images

Американська телеведуча та акторка індійського походження Падма Лакшмі відвідала захід FYC America’s Culinary Cup, який відбувся у театральному комплексі DGA в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи на червоній доріжці знаменитість обрала елегантну сукню-комбінацію бронзово-оливкового відтінку з атласним блиском і без бретельок. Вбрання мало сміливе глибоке декольте, яке підкреслило її пишний бюст, і розрізи на спідниці по боках.

Падма Лакшмі / © Getty Images

Падма Лакшмі / © Getty Images

Особливої уваги заслуговує оригінальний декор на ліфі — композиція з об’ємних 3D-квітів у рожевих, кремових і блакитних відтінках. Незвичайна аплікація стала головним акцентом аутфіту Падми та додала йому романтичного настрою.

До вбрання Лакшмі підібрала туфлі золотистого кольору металік з тонким ремінцем на щиколотці.

Волосся вона уклала м’якими хвилями, а макіяж зробила в натуральних тонах із легким акцентом на очі та губи. З прикрас телеведуча обрала мінімалістичний золотий браслет, відмовившись від масивних аксесуарів, щоб не перевантажувати образ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
445
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