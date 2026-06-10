Телеведуча в сукні з 3D-квітами і глибоким декольте блиснула пишним бюстом

Падма Лакшмі / © Getty Images

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Американська телеведуча та акторка індійського походження Падма Лакшмі відвідала захід FYC America’s Culinary Cup, який відбувся у театральному комплексі DGA в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи на червоній доріжці знаменитість обрала елегантну сукню-комбінацію бронзово-оливкового відтінку з атласним блиском і без бретельок. Вбрання мало сміливе глибоке декольте, яке підкреслило її пишний бюст, і розрізи на спідниці по боках.

Падма Лакшмі / © Getty Images

Особливої уваги заслуговує оригінальний декор на ліфі — композиція з об’ємних 3D-квітів у рожевих, кремових і блакитних відтінках. Незвичайна аплікація стала головним акцентом аутфіту Падми та додала йому романтичного настрою.

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До вбрання Лакшмі підібрала туфлі золотистого кольору металік з тонким ремінцем на щиколотці.

Волосся вона уклала м’якими хвилями, а макіяж зробила в натуральних тонах із легким акцентом на очі та губи. З прикрас телеведуча обрала мінімалістичний золотий браслет, відмовившись від масивних аксесуарів, щоб не перевантажувати образ.

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