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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

У романтичній блузці з мереживом і декольте: Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

61-річна акторка, зірка серіалу «Секс і місто» мала чудовий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сара Джессіка Парке

Сара Джессіка Парке / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер, яку давно вважають однією з головних модниць Голлівуду, потрапила до об’єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка.

Акторка обрала для свого виходу ансамбль кольору слонової кістки, що складався з широких штанів і подовженого жакета, який вона накинула на плечі. На ній також була романтична біла блузка з мереживом, глибоким V-подібним вирізом і чорними стрічками.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Паркер доповнила чорними сатиновими босоніжками з тонкими ремінцями, відкритим носом і на підборах, а також кремовою сумкою з декором кольору металік.

У Сари було укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і чорний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — кількома намистами і ланцюжком з підвіскою, а на руці сяяла каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер у гороховій сукні приїхала на зустріч із королевою Каміллою у Нью-Йорку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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