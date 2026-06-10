ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

В романтической блузке с кружевом и декольте: Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

61-летняя актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" выглядела прекрасно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Сара Джессика Парке

Сара Джессика Парке / © Getty Images

Сара Джессика Паркер, которую давно считают одной из главных модниц Голливуда, попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.

Актриса выбрала для своего выхода ансамбль цвета слоновой кости, состоящий из широких брюк и удлиненного жакета, который она накинула на плечи. На ней также была романтичная белая блузка с кружевом, глубоким V-образным вырезом и черными лентами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Аутфит Паркер дополнила черными сатиновыми босоножками с тонкими ремешками, открытым носом и на каблуках, а также кремовой сумкой с декором цвета металлик.

У Сары была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — несколькими бусами и цепочкой с подвеской, а на руке сияло кольцо с крупным бриллиантом.

Напомним, Сара Джессика Паркер в гороховом платье приехала на встречу с королевой Камиллой в Нью-Йорке.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
23
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie