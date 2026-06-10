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- Шоу-бизнес
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В романтической блузке с кружевом и декольте: Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке
61-летняя актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" выглядела прекрасно.
Сара Джессика Паркер, которую давно считают одной из главных модниц Голливуда, попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.
Актриса выбрала для своего выхода ансамбль цвета слоновой кости, состоящий из широких брюк и удлиненного жакета, который она накинула на плечи. На ней также была романтичная белая блузка с кружевом, глубоким V-образным вырезом и черными лентами.
Аутфит Паркер дополнила черными сатиновыми босоножками с тонкими ремешками, открытым носом и на каблуках, а также кремовой сумкой с декором цвета металлик.
У Сары была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — несколькими бусами и цепочкой с подвеской, а на руке сияло кольцо с крупным бриллиантом.
Напомним, Сара Джессика Паркер в гороховом платье приехала на встречу с королевой Камиллой в Нью-Йорке.