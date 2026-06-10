В романтической блузке с кружевом и декольте: Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Сара Джессика Парке / © Getty Images

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Сара Джессика Паркер, которую давно считают одной из главных модниц Голливуда, попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.

Актриса выбрала для своего выхода ансамбль цвета слоновой кости, состоящий из широких брюк и удлиненного жакета, который она накинула на плечи. На ней также была романтичная белая блузка с кружевом, глубоким V-образным вырезом и черными лентами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Аутфит Паркер дополнила черными сатиновыми босоножками с тонкими ремешками, открытым носом и на каблуках, а также кремовой сумкой с декором цвета металлик.

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У Сары была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — несколькими бусами и цепочкой с подвеской, а на руке сияло кольцо с крупным бриллиантом.

Напомним, Сара Джессика Паркер в гороховом платье приехала на встречу с королевой Камиллой в Нью-Йорке.

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